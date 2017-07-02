Bugün hava nasıl olacak? (02.07.2017)

Ülke genelinde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık, gece saatlerinden sonra Trakya kesiminin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ISTANBUL °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SAKARYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
TEKİRDAĞ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, gece saatlerinden sonra parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
IZMIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 44°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
KAHRAMANMARAŞ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KARABÜK °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ÇORUM °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
GÜMÜŞHANE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BİTLİS °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
MALATYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BATMAN °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
DIYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık