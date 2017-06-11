Bugün hangi yollar trafiğe kapalı olacak?

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenine göre, Karakurt-Kağızman Devlet yolunun 8-15. kilometrelerinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün "Karakurt Barajı Baypas Yolu" yapımı kapsamında yürüteceği çalışmalar nedeniyle Karakurt-Kağızman arası 12 Haziran-10 Temmuz'da trafiğe kapatılacak. Yol, sınavlar nedeniyle 17 ve 18 Haziran ile Ramazan Bayramı dolayısıyla 24-27 Haziran'da trafiğe açık tutulacak.

TAG otoyolunun Şanlıurfa kuzey ve batı bağlantı yolu kavşakları 8-12 kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları sürdürülüyor. Bu nedenle Şanlıurfa yönünde üç şerit 5 Temmuz'a kadar trafiğe kapatılacak ve ulaşıma kontrollü izin verilecek.

İzmir-Aydın otoyolunun Torbalı-Belevi kavşaklarında Aydın yönünün 2-9 kilometrelerindeki üst yapı çalışmaları nedeniyle 23 Haziran'a kadar şerit aktarımı yapılacak. Ulaşım bu kesimde İzmir yönünden gidiş-geliş olarak sağlanacak.