Bugün gündemde neler var? 9 Ağustos 2017

1- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Güvenlik Toplantısı'na katılacak.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kırgızistan Başbakanı Soroonbay Ceenbekov ile Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Sütlüce Parkı’ndaki Manas Heykeli’nin açılışına katılacak.

2- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, DSİ tesisleri toplu temel atma töreni ile ORKÖY kredi sertifikaları dağıtımı merasimine katılacak.

- Daha sonra Sinop'a geçecek olan Eroğlu, burada, DSİ tesisleri toplu temel atma merasimi ile ORKÖY kredi sertifikaları dağıtımı törenine katılacak, valilik ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin (YASED) Yabancı Sermaye İşadamları Toplantısı'na katılacak.

2- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, MÜSİAD Yönetim Kurulu üyelerini kabul edecek.

3- TÜİK, finansal yatırım araçlarının temmuz ayı reel getiri oranları ile haziran ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Musul kent merkezinin terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

4- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

SPOR

1- Dünya Atletizm Şampiyonası, İngiltere'nin başkenti Londra'da devam ediyor.

- Şampiyonanın altıncı gününde erkekler çekiç atma elemelerinde Özkan Baltacı ve Eşref Apak, kadınlar 3 bin metre su engelli elemelerinde Tuğba Güvenç ve Özlem Kaya, erkekler 200 metre yarı finalinde Ramil Guliyev, erkekler 400 metre engelli finalinde ise Yasmani Copello piste çıkacak. AA