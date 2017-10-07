Bugün gündemde neler var? 7 Ekim 2017

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı AK Parti 26. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, NG Güral Termal Otel'de başlayacak.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 14. dönem açılış törenine katılacak.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki gayrimeşru referandum sonuçları ve yansımaları izleniyor.

2- Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İmam Hatipliler Derneğinin (ÖNDER) 14. İmam Hatipliler Kurultayı'na katılacak.

KÜLTÜR SANAT

1- Fethi Gemuhluoğlu'nu anma etkinliği Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, Finlandiya maçı için özel uçakla bu ülkeye gidecek.

2- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2017-2018 sezonu başlayacak.

- İlk gün Fenerbahçe Doğuş-Banvit, Eskişehir Basket-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray Odeabank-Gaziantep Basketbol ve TOFAŞ-Darüşşafaka maçları yapılacak.

3- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 2017-2018 sezonu, Adana ASKİ-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Çukurova Basketbol-Beşiktaş, Galatasaray-Mersin Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe-OGM Ormanspor ve Abdullah Gül Üniversitesi-Bornova Beckerspor maçlarıyla start alacak.

4- Futbolda Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A, B ve H gruplarında maçlar oynanacak.

5- TFF 2. Lig'de 3, TFF 3. Lig'de 8 karşılaşma yapılacak.

6- Erkekler ve Kadınlar Hentbol Süper Ligi, 4. hafta maçlarına sahne olacak.