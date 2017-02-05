Bugün gündemde neler var? (5 Şubat 2017)

1- Başbakan Binali Yıldırım, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'ne katılacak.
2- CHP il ve ilçe başkanları ortak toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak.
3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.
4- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.
5- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Akhisar Belediyespor-Gümüşhanespor, Atiker Konyaspor-Ümraniyespor, Kasımpaşa-Osmanlıspor, Beşiktaş-Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
6- Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 17. haftaya İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe, Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Anadolu Efes, Darüşşafaka Doğuş-Banvit maçlarıyla devam edilecek.