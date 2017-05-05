Bugün gündemde neler var? 5 Mayıs 2017

1- Başbakan Binali Yıldırım, Esenboğa Havalimanı'ndan Moldova'nın başkenti Kişinev'e hareket edecek.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Kastamonu Üniversitesi Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda 4. Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli Sempozyumu'na, Hazreti Pir Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi'ndeki 26. Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyaları anma programına, Kuzeykent Meydanı'nda Kastamonu Üniversitesi 2016-2017 akademik yılı mezuniyet törenine katılacak.

2- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "2. Ormancılık ve Su Şurası" açılış programı ile Sülün ve Çayırbağ beldelerinde "Okullar Hayat Olsun Projesi" kapsamındaki fidan dikimine iştirak edecek, Valiliğe ziyarette bulunacak.

EKONOMİ

1- Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli başkanlığında Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu toplanacak.

2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı'na, AK Parti il yönetim teşkilat toplantısı ve plaket törenine katılacak, Toplum Gönüllüleri Derneği mensuplarıyla buluşacak.

3- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp Tedavileri Uygulama Merkezi açılış törenine katılacak.

4- TÜİK, 2016 yılı ve 4. çeyreğine ilişkin hane halkı yurt içi turizm verilerini açıklayacak.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Rusya'da Kostroma Camisi'nin açılışına katılacak, cuma hutbesi irat edecek.

SPOR

1- Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil ve kadınlarda müsabakalar sona erecek.

- Şampiyonanın 4. gününde erkekler serbest stilde 70 kiloda Yakup Gör ve 125 kiloda Taha Akgül, kadınlarda 58 kiloda Derya Bayhan ve 69 kiloda Buse Tosun mücadele edecek.

2- Avrupa Karate Şampiyonası, Kocaeli'de sürüyor.

3- Spor Toto Süper Lig'de 30. haftanın ilk maçında Antalyaspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya gelecek.

4- Masa Tenisi ETTU Kadınlar Kupası finali ilk maçında TİGEM Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor karşılaşacak.

5- TEB BNP Paribas İstanbul Open Uluslararası Erkekler Tenis Turnuvası'na, Garanti Koza Arena'da teklerde çeyrek final, çiftlerde de yarı final maçlarıyla devam edilecek.