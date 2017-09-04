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Bugün gündemde neler var? 4 Eylül 2017

Bugünün gündem özeti kısaca şöyle;

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Bugün gündemde neler var? 4 Eylül 2017

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti teşkilatının bayramlaşma programı ile Sivas Kongresi'nin 98. yılı dolayısıyla düzenlenecek etkinliklere katılacak.

2- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Çay, Bolvadin ve Emirdağ ilçelerinde bayramlaşma merasimlerine iştirak edecek.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 12. Bled Stratejik Forumu'na katılarak "Yeni Bir Gerçeklik İçin Yeni Bir Vizyon" temasıyla gerçekleştirilecek panelde konuşma yapacak.

2- Myanmar'ın Arakan (Rakhine) eyaletinde yaşayan Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.

3- Yemen'deki iç savaş ve kolera salgınıyla ilgili gelişmeler izleniyor.

4- Kuzey Kore'nin nükleer denemesinin ardından yaşanan gelişmeler izleniyor.

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

6- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

SPOR

1- 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası sürüyor.

- Şampiyonanın beşinci gününde C ve D gruplarında üçüncü maçlar yapılacak.

- Romanya'nın Cluj Napoca kentindeki C Grubu maçlarında Macaristan-Çekya, Karadağ-Hırvatistan, İspanya-Romanya, İstanbul'daki D Grubu müsabakalarında ise Letonya-Büyük Britanya, Belçika-Rusya, Sırbistan-Türkiye karşı karşıya gelecek.

2- 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde C, E ve F gruplarında 8. hafta maçları yapılacak.

3- A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 5 Eylül'de Eskişehir'de Hırvatistan ile oynayacağı I Grubu 8. hafta maçının hazırlıklarını Yeni Eskişehir Stadı'nda yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, antrenman öncesi aynı statta basın toplantısı düzenleyecek.

- Hırvatistan Teknik Direktörü Ante Cacic, Yeni Eskişehir Stadı'ndaki idman öncesi basın toplantısı yapacak.

Etiketler: gündem
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