Bugün gündemde neler var?

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile beraberindeki heyeti kabul edecek, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Töreni'ne katılacak.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel gündemle toplanacak TBMM Genel Kuruluna iştirak edecek.

1- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile beraberindeki öğrenci ve öğretmen heyetini kabul edecek.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'deki tören ile TBMM'deki kabul törenine iştirak edecek.

2- TBMM'nin açılışının 97. yıl dönümü

- Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın, TBMM Atatürk Anıtı'na çelenk koyacak.

- Aydın başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret ederek, Atatürk'ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulunacak.

- Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinde anma töreni düzenlenecek.

- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, kutlamaları kabul edecek.

- Genel Kurul, İsmail Kahraman başkanlığında özel gündemle toplanacak.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı oturumda, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile HDP temsilcileri birer konuşma yapacak.

- Meclis Başkanı Kahraman'ın ev sahipliğinde TBMM Şeref Salonu'nda resepsiyon verilecek.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarla Anıtkabir'i ziyaret edecek ve makamında çocukları kabul edecek.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu gerçekleştirilecek.

2- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

5- Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, Bosna Hersek'te restorasyonu tamamlanan Gradişka Derviş Hanım Medresesi'nin açılışına katılacak.

GÜNCEL

1- Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın ev sahipliğini yaptığı, "81 İl 81 Çocuk 23 Nisan Şenliği", Başbakanlık Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek.

SPOR

1- Voleybolda Avrupa'nın en büyüğü İtalya'da belli oluyor.

- Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'in final maçında VakıfBank ile Imoco Volley, üçüncülük müsabakasında ise Eczacıbaşı VitrA ile Dinamo Moskova karşılaşacak.

2- Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki derbi maçta Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Arena'da karşı karşıya gelecek.

- Günün diğer maçında Akhisar Belediyespor ile Bursaspor karşılaşacak.

3- Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Gaziantep Basketbol ile Beşiktaş Sompo Japan karşı karşıya gelecek.

4- TFF 1. Lig'in 29. haftasında Boluspor-Bandırmaspor, Ümraniyespor-Mersin İdmanyurdu, Elazığspor-Samsunspor ve Eskişehirspor-Sivasspor maçları yapılacak.

5- Spor Toto 2. Lig'de 33, Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 37, 2 ve 3. gruplarda ise 33. hafta müsabakaları oynanacak.

6- Erkekler Hentbol Süper Lig'de 25. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.

7- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun üçüncü yarışı ABD Grand Prix'si koşulacak.