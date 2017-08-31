Bugün gündemde neler var? 31 Ağustos 2017

EKONOMİ
1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, esnaf ve sanatkar odaları temsilcileri ile kahvaltıda bir araya gelecek, şehitlik ve mezarlık ziyaretinde bulunacak.
(Malatya/09.30/11.00)
2- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Demirözü ilçesi ve Gökçedere beldesini ziyaret edecek, Aşk-ı Nebi Hilye-i Şerif Sergisi'nin açılışına katılacak ve Bayburt Belediyesinin canlı hayvan pazarında inceleme yapacak.
(Bayburt/10.45-17.30)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Yemen'deki iç savaş ve Kolera salgınıyla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana)
2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)
3- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.
(Riyad)
SPOR
1- Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası başlayacak.
- Şampiyonanın ilk gününde A ve B gruplarında ilk müsabakalar yapılacak.
- Finlandiya'nın başkenti Helsinki'deki A Grubu'nda Slovenya-Polonya, İzlanda-Yunanistan, Fransa-Finlandiya, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki B Grubu'nda ise Almanya-Ukrayna, Litvanya-Gürcistan, İtalya-İsrail karşı karşıya gelecek.
(Helsinki/13.45/16.30/20.00/Tel Aviv/15.45/18.30/21.30)
2- Dünya Judo Şampiyonası Macaristan'da sürüyor.
- Şampiyonanın dördüncü gününde Türk sporculardan erkekler 81 kiloda İlker Güldüren tatamiye çıkacak.
(Budapeşte/11.00/17.00)
3- Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası Polonya'da çeyrek final maçlarıyla sürüyor.
4- 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. hafta, A, B ve H gruplarında yapılacak 9 maçla başlayacak.
5- A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 2 Eylül'de deplasmanda Ukrayna, 5 Eylül'de de Eskişehir'de Hırvatistan ile yapacağı I Grubu yedinci ve sekizinci hafta maçlarının hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı basına kapalı antrenmanlarla sürdürecek.
- Milliler, Ukrayna maçı için Kharkiv'e gidecek.
(İstanbul/10.30/15.00)
6- Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında deplasmanda Çekya ile karşı karşıya gelecek.
(Prag/18.00)
7- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 2. turu Baysal İnşaat Düzyurtspor-Artvin Hopaspor maçıyla tamamlanacak.
(Trabzon/14.00)
8- Teniste sezonun dördüncü ve son grand slam turnuvası ABD Açık'ta müsabakalar New York'ta sürüyor.