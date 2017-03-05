Bugün gündemde neler var?

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda düzenlenecek Kadın ve Demokrasi Buluşması Programı ile Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde Tokatlılar Gecesi'ne katılacak.

- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Valiliği ziyaret edecek ve partisinin 15 Temmuz Demokrasi· Meydanı'ndaki mitinginde halka hitap edecek.

- Yıldırım, partisinin Beledi·ye Meydanı'nda düzenlenecek mitingine katılacak ve Valiliği ziyaret edecek.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, İngiltere ziyareti kapsamında Türk toplumu temsilcileriyle bir araya gelecek.

2- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Sağlık-Sen İl Divan toplantısı, İmam Hatip Liseleri Arası Kur'an-ı Kerim Okuma Yarışması Ödül Töreni ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Halk Oylaması Kampanya Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Balkan-Rumeli Çalıştayı'na ve AK Parti İl Başkanlığı Danışma Meclisi'ne iştirak edecek.

4- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeleri, ilçe belediye başkanları ve partisinin ilçe başkanlarıyla bir araya gelecek, parti Gençlik Kollarının "Genç Kürsü" programında konuşacak.

5- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Tarsus ilçesinde muhtarlarla kahvaltıda buluşacak, Mersin Sivaslılar Derneği ve Valiliği ziyaret edecek.

6- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, kent merkezi, Gazipaşa ve Manavgat ilçelerinde DSİ tarafından inşa edilen tesislerin toplu temel atma ve açılış törenleri ile "Okullar Hayat Olsun" Projesi kapsamında gerçekleştirilen fidan dikim programına iştirak edecek, Valilik ile Gazipaşa ve Serik belediyelerini ziyaret edecek, Gazipaşa Hacı Musa Çayı'nda incelemede bulunacak.

EKONOMİ

1- Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Valiliği ziyaret edecek, sanayici ve iş adamları ile toplantıda buluşacak, AK Parti İskenderun İlçe Başkanlığını ziyaret edecek, partisinin il teşkilatının yemeğine katılacak.

2- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, Belediyeyi, TSO'yu ve Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret edecek, Söğüt AK Parti İlçe Danışma Meclisi'ne iştirak edecek.

3- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Çardak Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyecek ve Almanya'ya hareket edecek.

- Almanya'da Avrupa Denizlililer Derneği ve TRT'nin düzenlediği Özay Gönlüm'ü Anma Programı ile Avrupalı Türk Demokratlar Birliğinin (UETD) programına katılacak.

4- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Valiliği ziyaret edecek, iş adamları, meslek odaları ve STK temsilcileri ile toplantı yapacak; Belediye, AK Parti İl Başkanlığına, esnaflara ve MÜSİAD Başkanlığına ziyarette bulunacak.

5- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası yetkilileriyle bir araya gelecek, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Kongresi'ne katılacak, TSO yetkilileri ile toplantıda buluşacak, esnaf ziyareti yapacak ve Akyazı'daki Topağaç Mahalle Buluşması'na iştirak edecek.

6- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Uluslararası Nakliyeciler Derneği Genel Kuruluna katılacak, kanaat önderleri ile toplantı yapacak. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Parkı Kültür Merkezi'nde gençlerle bir araya gelecek, STK temsilcileri ile buluşacak.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen 3. Milli Kültür Şurası Sonuç Raporu'nun okunması ve kapanış törenine katılacak.

SPOR

1- Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası Sırbistan'da sona erecek.

2- Spor Toto Süper Lig'de 23. haftaya Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor, Adanaspor-Atiker Konyaspor, Fenerbahçe-Osmanlıspor, Kayserispor-Kasımpaşa

maçlarıyla devam edilecek.

3- Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftası Muratbey Uşak-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Trabzonspor Medical Park-Galatasaray Odeabank

müsabakalarıyla sürecek.

4- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 19. haftası Seramiksan-Eczacıbaşı

VitrA, Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş karşılaşmalarıyla sona erecek.

5- Voleybolda Efeler Ligi'nin 18. haftası Tokat Belediye Plevne-Ziraat Bankası, İnegöl Belediyespor-Beşiktaş, Halkbank-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe maçlarıyla tamamlanacak.

6- TFF 1. Lig'de 23. haftaya Denizlispor-Samsunspor, Ümraniyespor-Giresunspor, Balıkesirspor-Evkur Yeni Malatyaspor, Manisaspor-Bandırmaspor maçlarıyla devam edilecek.

7- Spor Toto 2. Lig'de 25, Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 28, 2 ve 3. gruplarda ise 25. hafta müsabakaları oynanacak.