Bugün gündemde neler var? 30.06.2017

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Macaristan Bas¸bakanı Viktor Orban ile ögˆle yemegˆinde bir araya gelecek, partisinin genel merkezinde MKYK toplantısına başkanlık edecek.

2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Macari·stan Başbakanı Vi·ktor Orban'ı kabul edecek.

3- Başbakan Binali Yıldırım, Macari·stan Başbakanı Vi·ktor Orban ile JW Marriott Otel'de "Türkiye-Macaristan İş Forumu" toplantısına katılıyor.

- Yıldırım, Macaristan Başbakanı Orban'ı, Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşılayacak.

- Türkiye-Macaristan III. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na başkanlık edecek Yıldırım ve Orban, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşüne Hendek ilçe girişinden devam ediyor.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1 - Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Hırvatistan'da düzenlenecek 21. Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi'ne katılacak.

EKONOMİ

1- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Ulusal Süt Konseyi üyeleriyle bir araya gelecek.

2- TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, haziran ayında ve ramazanda üretici ile market fiyatlarında meydana gelen değişimi açıklayacak.

3- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı dış ticaret istatistiklerini açıklayacak.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1 - Kıbrıs Konferansı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis'in katılımıyla İsviçre'de devam edecek.

- Konferansa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılacak.

- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, konferansa ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

2 - "Güçlü Diplomasi, Etkin Arabuluculuk" temalı Dördüncü İstanbul Arabuluculuk Konferansı, Conrad Otel'de başlayacak.

3 - Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

4 - Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

6- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Sivrihisar'daki Nasreddin Hoca Kültür Parkı'nda yapılacak Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali'ne katılacak.

SPOR

1- Dünya Tekvando Şampiyonası Güney Kore'de sona erecek.

- Şampiyonanın 7. gününde Türk sporculardan, kadınlar 57 kiloda madalyayı garantileyen Hatice Kübra İlgün'ün yanı sıra kadınlar 62 kiloda son dünya şampiyonu İrem Yaman ve erkekler 80 kiloda Yunus Sarı tatamiye çıkacak.

2- Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası İspanya'da son bulacak.

- Erkekler finalinde Türkiye ile Büyük Britanya karşı karşıya gelecek.