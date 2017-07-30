Bugün gündemde neler var? 30 Temmuz 2017

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Batı Trakyalılar Panayır ve 12. Uluslararası Balkan Yağlı Güreş Şampiyonası'na ve İnegöl Kurşunlu Mahallesi Ürün Toplama Merkezi'nin açılışına katılacak.

2- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Fas Milli Günü Resepsiyonu'na iştirak edecek.

3- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ve Isuzu Fabrikası'nı ziyaret edecek, DSİ tesislerinin toplu temel atma töreni ile orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve ORKÖY kredi sertifikaları dağıtım merasimine katılacak.

4- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, İlkadım, Canik, Tekkeköy, Çarşamba, Terme, Salıpazarı ve Ayvacık AK Parti ilçe başkanlıklarına ziyarette bulunacak, İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nın kapanış törenine iştirak edecek.

EKONOMİ

1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Yazıhan İlçe Teşkilatını, Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığını, AK Parti Hekimhan İlçe Teşkilatı ile esnafı, AK Parti Kuluncak İlçe Teşkilatı ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

2- Kalkınma Bakanı Lütfi· Elvan, Erdemli-Sarıpınar Yaylası Köselerli Yörükleri ile buluşacak.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Musul kent merkezinin terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

4- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz izleniyor.

SPOR

1- 2017 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları, Samsun'da sona erecek.

- Organizasyonun son gününde erkekler futbolda Türkiye ile Ukrayna, final maçında Canik 19 Mayıs Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

- Oyunların kapanış töreni, Yaşar Doğu Spor Salonu'nda yapılacak.

2- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. yarışı Macaristan Grand Prix'si koşulacak.