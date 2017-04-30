Bugün gündemde neler var? 30 Nisan 2017

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Hindistan'a hareket edecek.

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

2 -Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi kupası İspanya'da sahibini buluyor.

- Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Türkiye'yi temsil eden Banvit ile ev sahibi Iberostar karşı karşıya gelecek.

- Üçüncülük maçında ise Fransa'nın Monaco ile İtalya'nın Umana Reyer takımları karşılaşacak.

2- TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası, tekler ve çiftler final müsabakalarıyla Garanti Koza Arena'da sona erecek.

3- Spor Toto Süper Lig'de 29. haftaya, Kasımpaşa-Akhisar Belediyespor, Fenerbahçe-Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir-Beşiktaş, Adanaspor-Antalyaspor müsabakalarıyla devam edilecek.

4- TFF 1. Lig'de 30. hafta, Balıkesirspor-Boluspor, Büyükşehir Gaziantepspor-Manisaspor karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off üçüncülük rövanş maçında VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

6- Erkekler Hentbol Süper Lig'de 2016-2017 sezonu, oynanacak 6 maçla tamamlanacak.

7- Vodafone 12. İstanbul Yarı Maratonu, Yenikapı Miting Alanı'ndan verilecek startla koşulacak.

8- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 4. yarışı Rusya Grand Prix'i koşulacak.

9- Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun da mücadele ettiği Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun 4. etabına Hollanda ev sahipliği yapacak.