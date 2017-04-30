  • 30 NISAN 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 27º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.556
    EURO 3.883
  • BIST 94655.31
    ALTIN 144.772
Buradasınız : » » Bugün gündemde neler var? 30 Nisan 2017

Bugün gündemde neler var? 30 Nisan 2017

Bugün gündem özeti kısaca şöyle;

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bugün gündemde neler var? 30 Nisan 2017

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Hindistan'a hareket edecek.

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

2 -Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi kupası İspanya'da sahibini buluyor.

- Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Türkiye'yi temsil eden Banvit ile ev sahibi Iberostar karşı karşıya gelecek.

- Üçüncülük maçında ise Fransa'nın Monaco ile İtalya'nın Umana Reyer takımları karşılaşacak.

2- TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası, tekler ve çiftler final müsabakalarıyla Garanti Koza Arena'da sona erecek.

3- Spor Toto Süper Lig'de 29. haftaya, Kasımpaşa-Akhisar Belediyespor, Fenerbahçe-Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir-Beşiktaş, Adanaspor-Antalyaspor müsabakalarıyla devam edilecek.

4- TFF 1. Lig'de 30. hafta, Balıkesirspor-Boluspor, Büyükşehir Gaziantepspor-Manisaspor karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off üçüncülük rövanş maçında VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

6- Erkekler Hentbol Süper Lig'de 2016-2017 sezonu, oynanacak 6 maçla tamamlanacak. 

7- Vodafone 12. İstanbul Yarı Maratonu, Yenikapı Miting Alanı'ndan verilecek startla koşulacak.

8- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 4. yarışı Rusya Grand Prix'i koşulacak.

9- Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun da mücadele ettiği Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun 4. etabına Hollanda ev sahipliği yapacak. 

Etiketler: gündem
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER