Bugün gündemde neler var? 3 Temmuz 2017

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'da, Kınalıada Korveti (4. Milgem) Denize İndirme ve İstanbul Fırkateyni (5. Milgem) İnşaa Başlangıç Töreni'ne katılacak.

2- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü imza törenine katılacak, Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşüne, Eşme Çobanlar mevkisinden devam ediyor.

EKONOMİ

1- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, IFAD'ın Ankara'da Türkiye Ülke Ofisi açmasına ilişkin Türkiye-IFAD Ev Sahibi Ülke Anlaşması'nın imza törenine, FAO-Türkiye Ortaklık Programının İkinci Safhası'nın tanıtım etkinliğine ve FAO-Türkiye Ortaklık Programının İlk Safhasına İlişkin Fotoğraf Sergisi'nin açılışına katılacak.

2- TÜİK, haziran ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Kıbrıs Konferansı, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis'in katılımıyla, verilen bir günlük aranın ardından altıncı gününde İsviçre'de devam edecek.

- Konferansta Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki heyet temsil ediyor.?

2- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

5- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Sinema sanatçısı Kemal Sunal, vefatının 17'nci yılında, Zincirlikuyu’daki kabri başında anılacak.

SPOR

1- Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen, amatör futbolun Avrupa'daki en iyi 8 takımının mücadele ettiği UEFA Bölgeler Kupası (UEFA Regions Cup) Finalleri İstanbul'da sürüyor.

- Türkiye'yi temsil eden İstanbul Bölge Karması, A Grubu'ndaki ikinci maçında Hırvatistan temsilcisi Zagreb ile TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde karşılaşacak.

2- Avrupa 17 Yaş Altı Erkekler Voleybol Şampiyonası Konya'da başlayacak.

- Türkiye, 1. Grup'taki ilk maçında Finlandiya ile karşılaşacak.

3- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da ana tablo müsabakaları İngiltere'nin başkenti Londra'da başlayacak.