Bugün gündemde neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul edecek ve SETA'nın düzenlediği Cumhurbaşkanlığı Sistemi Sempozyumu'na katılacak.

2- Başbakan Binali Yıldırım, Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı ile yatırımı tamamlanan kamu hizmetlerinin toplu açılış törenine iştirak edecek.

- Yıldırım, bölge adliye mahkemesi binasının açılış töreninde bulunacak, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Platformu Derneğinin konferansına iştirak edecek.

2- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Gaziantep ve Kilis'te AK Parti İl Danışma Meclisi toplantılarına katılacak, Kilis Valiliğindeki mülteci toplantısına iştirak edecek ve eski milletvekilleri ile bir araya gelecek.

3- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti İl Danışma Meclisi toplantılarına katılacak.

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Faruk Özlü, Küçükçekmece Sanayici ve İşadamları Derneği toplantısı ile AK Parti Bakırköy İlçe Teşkilatı toplantısına katılacak, İstanbul Teknik Üniversitesini ziyaret edecek.

2- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti'nin İl Danışma Meclisi toplantılarına iştirak edecek.

3- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, toplantılara katılacak ve ziyaretlerde bulunacak.

4- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, cazibe merkezleri bilgilendirme toplantılarına katılacak ve ziyaretler gerçekleştirecek.

5- Maliye Bakanı Naci Ağbal, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi'ne katılacak, Valiliği ziyaret edecek, iş adamları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile “Cazibe Merkezi Sivas” konulu toplantıda bir araya gelecek.

6- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Valiliği ve AA bürosunu ziyaret edecek, AK Parti İl Danışma Meclisi'ne katılacak, Kağızman'da Kaymakamlık ile Belediyeyi ziyaret edecek, STK temsilcileriyle bir araya gelecek.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, AK Parti'nin Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, Devlet Opera Balesi Başkemancısı Nedime Zeynep Işık'ın cenaze töreninde bulunacak, Bakanlığın Kültür ve Turizm Bakanlığı 2017 Yılı Yatırım Programı Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek.

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 3 karşılaşma yapılacak.

- Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği, Osmanlıspor-Trabzonspor ve Bursaspor-Fenerbahçe maçları oynanacak.

2- TFF 1. Lig'in 20. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor-Denizlispor, Ümraniyespor-Elazığspor, Eskişehirspor-Manisaspor ve Mersin İdmanyurdu-Boluspor karşılaşmaları yapılacak.

3- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta Sivas Belediyespor ile Fethiyespor karşı karşıya gelecek.

4- Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 24. hafta karşılaşmaları yapılacak.

5- Hentbol VELUX EHF Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, Romanya'nın Dinamo Bükreş takımıyla karşılaşacak.

6- Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Sompo Japan-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Muratbey Uşak, TOFAŞ-Demir İnşaat Büyükçekmece ve Trabzonspor Medical Park-Pınar Karşıyaka karşılaşmaları yapılacak.

7- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde Bellona AGÜ-Adana ASKİ, Yakın Doğu Üniversitesi-MBK Doğuş Hastanesi, İstanbul Üniversitesi-Tosyalı Toyo Osmaniye maçları oynanacak.

8- Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe-İdmanocağı, Galatasaray-Nilüfer Belediyespor, Çanakkale Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Seramiksan, Halkbank-Beşiktaş karşılaşmaları yapılacak.

9- Voleybol Efeler Ligi 15. haftasına Ziraat Bankası-Galatasaray HDI Sigorta ve Halkbank-Tokat Belediye Plevne maçlarıyla devam edilecek.