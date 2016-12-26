Bugün gündemde neler var?

- Başbakan Binali Yıldırım, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli açılış törenine katılacak, Nasrullah Meydanı'nda halka hitap edecek.

- Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Edirne'de Karaağaç Köprüsü'nde incelemede bulunacak, işadamları ve öğrencilerle buluşacak, Trakya Üniversitesi Kariyer Merkezi açılışına katılacak, Uzunköprü ve Keşan ilçelerinde STK temsilcileriyle bir araya gelecek, Tekirdağ'da muhtarlar ve STK temsilcileriyle görüşecek.

2- TBMM Anayasa Komisyonunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

EKONOMİ

1- TÜİK, aralık ayına ilişkin sektörel güven endekslerini açıklayacak.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'a düzenlediği çalışma ziyareti kapsamında Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile baş başa ve heyetler arası görüşmede bulunacak.

2- Suriye’deki Fırat Kalkanı Harekatı ve iç savaştaki gelişmeler izleniyor.

3- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

2- Müslüman Amerikan Cemiyeti ile Kuzey Amerika İslam Camiası tarafından, İslam dünyası ve Amerikalı Müslümanların sorunlarının ele alınacağı MAS-ICNA Kongresi düzenlenecek.

- KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın onur konuğu olduğu kongrede, AA muhabirlerinin objektifinden, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında yaşananları yansıtan "15 Temmuz Milli İradenin Yükselişi Sergisi" açılacak.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen "Celaleddin Ökten Ödülleri Töreni"ne katılacak.

2- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğünce düzenlenen "Türkçemizin Soylu Sesi Yûnus Emre’ye Saygı" programında Yunus Emre konuşulacak.

3- Cemil Meriç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğünce düzenlenen “Doğumunun 100. Yılında Cemil Meriç” adlı programla anılacak.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, STK temsilcileri ve spor kulüpleri yöneticileriyle bir araya gelecek, Van Valiliğini, AK Parti Van İl Başkanlığını ziyaret edecek, Ferdi Sporlar Merkezi ile Nur Tatar Spor Salonu'nda incelemelerde bulunacak.

2- Spor Toto Süper Lig'de 16 haftalık ilk bölüm, Trabzonspor-Fenerbahçe, Gençlerbirliği-Bursaspor maçlarıyla tamamlanacak.

3- Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 12. haftanın son maçında Anadolu Efes ile Darüşşafaka Doğuş, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşılaşacak.