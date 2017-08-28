Bugün gündemde neler var? (28.08.2017)

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile görüşecek.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Sibel Siber ve Başbakan Hüseyin Özgürgün ile görüşecek, Ticaret ve Sanayi Odası heyetleri, YÖK onaylı üniversitelerin rektörleri ve STK temsilcilerini kabul edecek.

EKONOMİ

1- TÜİK, bu yılın ikinci çeyrek İnşaat İşgücü Girdi Endeksleri ile haziran ayı katı yakıtlar istatistiklerini açıklayacak.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Fransa'nın ev sahipliğinde Almanya, İspanya, İtalya, Çad, Nijer ve Libya liderlerinin katılımıyla göç ve Avrupa konusunun ele alınacağı zirve yapılacak.

2- Telafer'i DEAŞ'tan kurtarma operasyonu takip ediliyor.

3- Yemen'deki iç savaş ve kolera salgınıyla ilgili gelişmeler izleniyor.

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

5- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanvekili Dr. Ekrem Keleş, basın toplantısı düzenleyecek.

SPOR

1- Dünya Judo Şampiyonası Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de başlayacak.

- Organizasyonun ilk gününde Türk sporculardan erkekler 60 kiloda Bekir Özlü tatamiye çıkacak.

2- Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası Polonya'da sürüyor.

- Türkiye, D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Fransa ile karşılaşacak.

3- Teniste sezonun dördüncü ve son grand slam turnuvası ABD Açık'ta ana tablo müsabakaları başlayacak.

4- Konak Belediyespor Kadın Futbol Takımı, Gürcistan temsilcisi Martve'nin ev sahipliği yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turu 1. Grup'taki üçüncü ve son maçında Litvanya ekibi Gintra Universitetas ile karşılaşacak.

5- A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 2 Eylül'de deplasmanda Ukrayna, 5 Eylül'de de Eskişehir'de Hırvatistan ile oynayacağı I Grubu yedinci ve sekizinci hafta maçlarının hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basına kapalı yapacağı antrenmanla başlayacak.