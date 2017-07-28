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Buradasınız : » » Bugün gündemde neler var? (28.07.2017)

Bugün gündemde neler var? (28.07.2017)

Bugünün gündemi kısaca şöyle;

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Bugün gündemde neler var? (28.07.2017)

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına başkanlık edecek.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Başiskele'de 15 Temmuz Milli İrade Tema Parkı'nın açılışını yapacak, Başiskele Belediyesi Çocuk Üniversitesini ziyaret edecek, Altınova Belediyesi 11. Kültürler Buluşması Festivaline katılacak.

2- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Belarus'ta Türk-Belarus İş Forumu'na katılacak, görüşme ve ziyaretlerde bulunacak.

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 2017 Kore Uluslararası Kadın Buluşçular Fuarı'nda ödül kazanan 3 kadın buluşçuyu kabul edecek.

2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Milli Enerji ve Maden Politikası" konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere akademisyenlerle bir araya gelecek.

3- TÜİK, 2016 yılına ilişkin hanehalkı tüketim harcamaları ile temmuz ayı ekonomik güven endeksi verilerini duyuracak.

4- Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayı konut fiyat endeksini açıklayacak.

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Mescid-i Aksa'daki kısıtlamaları kaldırmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

2- Musul kent merkezinin terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

5- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yerel basın ile bir araya gelecek, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Ardeşen'de Basketbol Sokak Turnuvası'na katılacak.

2- 2017 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları Samsun'da sürüyor. 

3- Kulüpler Birliği Vakfının 2017-2018 futbol sezonu ilk olağan toplantısı, Maslak'ta gerçekleştirilecek.  

Etiketler: gündem, bugünün gündemi
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