Bugün gündemde neler var? (28.07.2017)

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına başkanlık edecek.
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Başiskele'de 15 Temmuz Milli İrade Tema Parkı'nın açılışını yapacak, Başiskele Belediyesi Çocuk Üniversitesini ziyaret edecek, Altınova Belediyesi 11. Kültürler Buluşması Festivaline katılacak.
2- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Belarus'ta Türk-Belarus İş Forumu'na katılacak, görüşme ve ziyaretlerde bulunacak.
EKONOMİ
1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 2017 Kore Uluslararası Kadın Buluşçular Fuarı'nda ödül kazanan 3 kadın buluşçuyu kabul edecek.
2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Milli Enerji ve Maden Politikası" konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere akademisyenlerle bir araya gelecek.
3- TÜİK, 2016 yılına ilişkin hanehalkı tüketim harcamaları ile temmuz ayı ekonomik güven endeksi verilerini duyuracak.
4- Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayı konut fiyat endeksini açıklayacak.
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Mescid-i Aksa'daki kısıtlamaları kaldırmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.
2- Musul kent merkezinin terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.
3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
5- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yerel basın ile bir araya gelecek, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Ardeşen'de Basketbol Sokak Turnuvası'na katılacak.
2- 2017 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları Samsun'da sürüyor.
3- Kulüpler Birliği Vakfının 2017-2018 futbol sezonu ilk olağan toplantısı, Maslak'ta gerçekleştirilecek.