Bugün gündemde neler var? (26.04.2017)

1- Somali Cumhurbaşkanı Fermacu Türkiye'de

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak.

- İki cumhurbaşkanı, baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından bazı anlaşmaların imza törenine katılacak, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

- Erdoğan, Fermacu onuruna resmi akşam yemeği verecek.

- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Somali Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Muhammed ile bir araya gelecek.

2- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

4- Milli Eğitim Bakanlığınca, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi kapsamında ikinci dönem merkezi ortak sınavlarının birinci gün oturumları gerçekleştiriliyor.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Valiliği ziyaret edecek, Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Hançerli Fatma Sultan Medresesi'nin açılışına katılacak, restorasyonu Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Yıldırım Camisi'ne ziyarette bulunacak.

- Kaynak, Aytı Plaza'da Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) üyeleri ile bir araya gelecek, Hocaalizade Mahallesi'ndeki Fransız Kilisesi'ni ziyaret edecek, Burfaş Doburca Sosyal Tesislerinde Kahramanmaraşlılar Derneği üyeleriyle, Hotel Angelacoma'da AK Parti İnegöl ilçe teşkilatı ile buluşacak.

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, bakanlıkta Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve bağlı sendikaların genel başkanlarıyla "Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü" toplantısına katılacak.

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vilayetler Evi'nde, "Göç Politikaları Kurulu İkinci Toplantısı"nın açılışında konuşacak.

4- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği Genel Kuruluna katılacak.

EKONOMİ

1- Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, İstanbul Sanayi Odası (İSO) nisan ayı Meclis toplantısında "Referandum sonrası Türkiye'nin yeni vizyonunun ekonomi ve sanayi açısından önemi" konulu konuşma yapacak.

2- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Bankalar Birliğince (TBB) düzenlenen "Türk Bankacılık Sektöründe Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı İle Mücadele Çalıştayı"na katılacak.

3- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Valiliği ziyaret edecek ve Karayolları Bölge Müdürleri Toplantısı'na başkanlık edecek.

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, nisan ayı toplantısında faiz kararını açıklayacak.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev tarafından kabul edilecek.

2- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Bosna Hersek'te Çocuk Şenliğine katılacak ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Bakir İzetbegovic ile görüşecek.

GÜNCEL

1- Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, YGS, LYS ve KPSS sınavlarında başvuru tarihlerini kaçırarak mağdur olan bazı öğrencileri kabul ederek basın toplantısı düzenleyecek.

SPOR

1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

2- Basketbol THY Avrupa Ligi play-off serisinde Anadolu Efes, Yunanistan'ın Olympiakos takımını, Darüşşafaka Doğuş ise İspanya'nın Real Madrid takımını konuk edecek.

3- Voleybol Efeler Ligi play-off final serisinin ilk maçında Halkbank iel Arkas Spor, TVF Başkent Salonu'nda karşılaşacak.

4- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü ve son maçında Bellona AGÜ ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

