Bugün gündemde neler var? (25.01.2017)

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Madagaskar'da

- Erdoğan, Madagaskar Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina tarafından resmi törenle karşılanacak. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza töreni gerçekleştirilecek ve iki cumhurbaşkanı ortak basın toplantısı düzenleyecek.

- Madagaskar Ulusal Meclis Başkanı ve Senato Başkanı ile beraberindeki heyeti kabul edecek Erdoğan, Türkiye-Madagaskar İş Forumu'na katılacak. Madagaskar Devlet Yüksek Nişanı Takdim Töreni'nin ardından Rajaonarimampianina, Erdoğan'ın onuruna yemek verecek.

2- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım partisinin genel merkezinde düzenlenecek AK Parti 115. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı ile Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına katılacak.

3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

4- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 7. Buhara Medya Ödülleri Töreni'ne katılacak.

(Ankara/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TÜİK, ocak ayı sektörel güven endekslerini açıklayacak.

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türkiye ile Rusya'nın girişimiyle Suriye'de çatışan taraflar arasında ilan edilen ateşkesin uygulama süreci ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

2- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Eskişehir Termal Turizm Çalıştayı Ön Toplantısına, Eskişehir İl Koordinasyon Toplantısına ve Kanal 26 tarafından düzenlenen Sporun Enleri Ödül Töreni'ne katılacak.

2- "Yeni Türk Müziği Hareketi" projesinin ilk konseri, "Muzaffer Sarısözen ve Yeni Halk Müziği", CRR'de müzikseverlerle buluşacak.

3- ENKA Tiyatro buluşmaları kapsamında, Rus yazar Grigory Gorin'in "Kundakçı" adlı oyunu sahnelenecek.

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası 6. haftasında 6 maç oynanacak.

- Fenerbahçe ile Amed Sportif Faaliyetler, Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda; Ümraniyespor ile Bursaspor Atatürk Olimpiyat Stadı'nda; Menemen Belediyespor ile Gençlerbirliği,

Menemen İlçe Stadı'nda; Sivasspor ile Medipol Başakşehir, Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda; Osmanlıspor ile Kırklareli Spor, Osmanlı Stadı'nda; Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa

Çaykur Didi Stadı'nda karşılaşacak.

2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Anadolu Efes ile Darüşşafaka Doğuş karşı karşıya gelecek.

3- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş Sompo Japan-MHP Riesen ve Bakken Bears-Banvit maçları yapılacak.

4- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde UMMC Ekaterinburg-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe-CMB Cargo Uni Györ ve USK Prag-Mersin Büyükşehir Belediyespor karşılaşmaları oynanacak.

5- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Galatasaray-PEAC Pecs ve Bellona AGÜ-Cavigal Nice Basket maçları yapılacak.

6- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Gaziantep Basketbol-Elan Chalon ve Demir İnşaat Büyükçekmece-BCM Gravelines karşılaşmaları oynanacak.

7- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi, VakıfBank Dresdner, Touron MKS ise Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

8- Voleybol Kadınlar Challenge Kupası'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Slovakya'nın Slavia Bratislava karşılaşacak.

9- Gabon'da düzenlenen 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda D Grubu'nda Mısır-Gana ve Uganda-Mali maçları yapılacak.