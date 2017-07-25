Bugün gündemde neler var? 25 Temmuz 2017

1 - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

- Toplantıda AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım da yer alacak.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı’nda konuşacak.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

2 - TBMM Genel Kurulunda, Meclis İçtüzüğü'nde değişiklik öngören teklifin görüşmelerine devam edilecek.

EKONOMİ

1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, TOBB Müşterek Konsey Toplantısı'na katılacak.

- Zeybekci, Türkiye Müteahhitler Birliğinin istişare toplantısına da iştirak edecek.

2- TÜİK, 2015 yılı sanayi ve hizmet sektörlerinde yoğunlaşma bülteni ile bu yılın temmuz ayına ilişkin sektörel güven endekslerini açıklayacak.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Brüksel’de düzenlenecek Bakanlar Düzeyinde Siyasi Diyalog Toplantısı’na katılacak.

2- ABD Başkanı Donald Trump ile Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Beyaz Saray’da görüşecek, ortak basın açıklaması yapacak.

3- İsrail'in Mescid-i Aksa'daki kısıtlamaları ve yansımaları izleniyor.

4- Musul kent merkezinin terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

5- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

6- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

7- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

8- İsrail'in Mescid-i Aksa'daki kısıtlamaları ve yansımaları izleniyor.

SPOR

1- 2017 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları Samsun'da sürüyor.

2- UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu 6 karşılaşmayla başlayacak.

3- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge ile yapacakları ilk maç öncesi, müsabakanın oynanacağı Jan Breydel Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Turuncu-lacivertli ekip, hazırlıklarını aynı statta yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

