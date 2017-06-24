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Buradasınız : » » Bugün gündemde neler var? (24.06.2017)

Bugün gündemde neler var? (24.06.2017)

Bugünün gündemi kısaca şöyle;

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Bugün gündemde neler var? (24.06.2017)

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşecek.

2- AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin İl Başkanlığının Kaya Termal Otel'de düzenlenecek bayramlaşma programına katılacak

- Atatürk Parkı'nda il protokolüyle bayramlaşacak Yıldırım, Kayı köyünde vatandaşlarla iftar yapacak.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşüne Bolu'dan devam edecek.

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

4- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

SPOR

1- Çekya'da düzenlenen 2017 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda klasman mücadelesi veren Türkiye, beşincilik için ilk maçında Slovakya ile karşılaşacak.

- Şampiyonada yarı final maçlarında İspanya-Belçika, Yunanistan-Fransa karşı karşıya gelecek.

2- Rusya'da gerçekleştirilen 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçlarda Meksika-Rusya, Yeni Zelanda-Portekiz karşılaşacak.

3- Dünya Tekvando Şampiyonası Güney Kore'de başlayacak.

4- Avrupa Takımlar Atletizm Şampiyonası 1. Lig Yarışmaları sürüyor.

5- Çekya'da düzenlenen 21 Yaş Altı Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, B Grubu'ndaki ikinci maçında Rusya ile karşılaşacak. 

Etiketler: gündem, bugünün gündemi
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