  • 23 TEMMUZ 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 32º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.54
    EURO 4.128
  • BIST 106842.79
    ALTIN 142.581
Buradasınız : » » Bugün gündemde neler var? 23 Temmuz 2017

Bugün gündemde neler var? 23 Temmuz 2017

Bugünün gündemi kısaca şöyle;

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bugün gündemde neler var? 23 Temmuz 2017

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ve Kuveyt ziyareti

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Cidde Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı Kraliyet Terminali'ne hareket edecek.

- Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile öğle yemeği yiyecek Erdoğan, heyetlerarası görüşmenin ardından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı kabul edecek.

- Erdoğan, Suudi Arabistan'daki temaslarının ardından Kuveyt'e geçerek Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed es-Sabah ile görüşecek ve Şeyh Sabah tarafından onuruna verilecek akşam yemeğine iştirak edecek.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Geleneksel Aybastı Perşembe Yaylası Güreş ve Kültür Festivali'ne katılacak.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Musul kent merkezinin terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

4- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

5- İsrail'in Mescid-i Aksa'daki kısıtlamaları ve yansımaları izleniyor.

SPOR

1- Dünya Yüzme Şampiyonası Macaristan'da başlayacak.

2- Voleybolda 2017 FIVB Kadınlar Dünya Grand Prix 1. Etap A1 Grubu üçüncü hafta maçları Tayland'da sona erecek.

- Türkiye, üçüncü maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

3- At yarışlarında 66. Başbakanlık Kupası Koşusu, Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek.

4- 29. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, İstanbul Boğazı'nda, Kanlıca ile Kuruçeşme arasındaki parkurda yapılacak.

5- Fransa Bisiklet Turu sona erecek. 

Etiketler: gündem
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER