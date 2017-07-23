Bugün gündemde neler var? 23 Temmuz 2017

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ve Kuveyt ziyareti

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Cidde Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı Kraliyet Terminali'ne hareket edecek.

- Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile öğle yemeği yiyecek Erdoğan, heyetlerarası görüşmenin ardından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı kabul edecek.

- Erdoğan, Suudi Arabistan'daki temaslarının ardından Kuveyt'e geçerek Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed es-Sabah ile görüşecek ve Şeyh Sabah tarafından onuruna verilecek akşam yemeğine iştirak edecek.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Geleneksel Aybastı Perşembe Yaylası Güreş ve Kültür Festivali'ne katılacak.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Musul kent merkezinin terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

4- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

5- İsrail'in Mescid-i Aksa'daki kısıtlamaları ve yansımaları izleniyor.

SPOR

1- Dünya Yüzme Şampiyonası Macaristan'da başlayacak.

2- Voleybolda 2017 FIVB Kadınlar Dünya Grand Prix 1. Etap A1 Grubu üçüncü hafta maçları Tayland'da sona erecek.

- Türkiye, üçüncü maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

3- At yarışlarında 66. Başbakanlık Kupası Koşusu, Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek.

4- 29. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, İstanbul Boğazı'nda, Kanlıca ile Kuruçeşme arasındaki parkurda yapılacak.

5- Fransa Bisiklet Turu sona erecek.