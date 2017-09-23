Bugün gündemde neler var? 23 Eylül 2017

1- Başbakan Binali Yıldırım, Kırşehir Belediyesini ziyaret edecek, Cacabey Meydanı'nda 30. Ahilik Haftası kutlamalarına ve Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde Neşet Ertaş Kültür Sanat Festivali'ne katılacak.
2- TBMM Genel Kurulu, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresini görüşmek üzere olağanüstü toplanacak.
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "5. Erzurum Tanıtım Günleri"ne katılacak.
2- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Gençlerin Gözünden Eğitimde Kademeler Arası Geçiş Çalıştayı"na iştirak edecek.
3- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, partisinin Çubuk ve Akyurt ilçe kongrelerine katılacak.
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Myanmar'ın Arakan eyaletinde yaşayan Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.
2- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.
3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
4- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki referandum tartışmaları ve yansımaları izleniyor.
SPOR
1- Süper Lig'in 6. haftasında Atiker Konyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor, Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe-Beşiktaş maçları oynanacak.
2- TFF 1. Lig'in 6. haftasında Altınordu-Gaziantepspor ve Manisaspor-İstanbulspor karşılaşmaları yapılacak.
3- Azerbaycan ve Gürcistan'ın birlikte düzenlediği Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, C Grubu ilk maçında Rusya ile karşı karşıya gelecek.
4- Voleybol Efeler Ligi'nde 2017-2018 sezonu, Halkbank-İnegöl Belediyespor maçıyla başlayacak.
5- TFF 2. ve 3. liglerde 4. hafta maçları başlayacak.
6- Erkekler Hentbol Süper Lig'de 2. hafta maçları oynanacak.