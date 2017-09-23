Bugün gündemde neler var? 23 Eylül 2017

1- Başbakan Binali Yıldırım, Kırşehir Belediyesini ziyaret edecek, Cacabey Meydanı'nda 30. Ahilik Haftası kutlamalarına ve Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde Neşet Ertaş Kültür Sanat Festivali'ne katılacak.

2- TBMM Genel Kurulu, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresini görüşmek üzere olağanüstü toplanacak.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "5. Erzurum Tanıtım Günleri"ne katılacak.

2- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Gençlerin Gözünden Eğitimde Kademeler Arası Geçiş Çalıştayı"na iştirak edecek.

3- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, partisinin Çubuk ve Akyurt ilçe kongrelerine katılacak.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Myanmar'ın Arakan eyaletinde yaşayan Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.

2- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

4- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki referandum tartışmaları ve yansımaları izleniyor.

SPOR

1- Süper Lig'in 6. haftasında Atiker Konyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor, Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe-Beşiktaş maçları oynanacak.

2- TFF 1. Lig'in 6. haftasında Altınordu-Gaziantepspor ve Manisaspor-İstanbulspor karşılaşmaları yapılacak.

3- Azerbaycan ve Gürcistan'ın birlikte düzenlediği Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, C Grubu ilk maçında Rusya ile karşı karşıya gelecek.

4- Voleybol Efeler Ligi'nde 2017-2018 sezonu, Halkbank-İnegöl Belediyespor maçıyla başlayacak.

5- TFF 2. ve 3. liglerde 4. hafta maçları başlayacak.

6- Erkekler Hentbol Süper Lig'de 2. hafta maçları oynanacak.