Bugün gündemde neler var? (22.04.2017)

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde Kutlu Doğum Programı'na katılacak.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde gerçekleştirilecek basına kapalı TBMM Grup toplantısına başkanlık edecek.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, halk oylaması sonuçlarının değerlendirileceği AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen basın toplantısına katılacak.

2- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti'nin Ayvacık, İlkadım, Kavak, Asarcık, Havza, Vezirköprü, Ladik, Atakum ve Bafra ilçe teşkilatını ziyaret edecek.

3- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Tuzla Anadolu Tersanesi'nde TCG Bayraktar'ın Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim törenine iştirak edecek.

4- CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor-Osmanlıspor, Gençlerbirliği-Kayserispor ve Antalyaspor-Trabzonspor maçları oynanacak.

2- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali İtalya'da başlayacak.

- İlk gün yarı finalde VakıfBank-Eczacıbaşı VitrA ve Dinamo Moskova-Imoco Volley maçları yapılacak.

3- TFF 1. Lig'in 29. haftasında Göztepe-Adana Demirspor ve Giresunspor-Evkur Yeni Malatyaspor maçları oynanacak.

4- Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Demir İnşaat Büyükçekmece-Yeşilgiresun Belediyespor, Galatasaray Odeabank-Pınar Karşıyaka, TOFAŞ-Muratbey Uşak ve Best Balıkesir-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.

5- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi, play-off çeyrek finalinde Galatasaray-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Yakın Doğu Üniversitesi-İstanbul Üniversitesi, Fenerbahçe-Mersin Büyükşehir Belediyespor ve Bellona AGÜ-Beşiktaş karşılaşmaları oynanacak.

6- Vestel Venus Sultanlar Ligi Klasman Grubu'nda Beşiktaş-Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Halkbank-Çanakkale Belediyespor maçları gerçekleştirilecek.