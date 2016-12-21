Bugün gündemde neler var? (21.12.2016)

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ve Malta Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi Başkanı Anglu Farrugia'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.

- Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nishani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde resmi törenle karşılayacak Erdoğan, Nishani ile baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmeye katılacak.

- Erdoğan, bazı anlaşmaların imza törenine ve ortak basın toplantısına iştirak edecek, Nishani onuruna resmi akşam yemeği verecek.

2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nishani ve Malta Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi Başkanı Anglu Farrugia ile ayrı ayrı görüşecek.

- Resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a gidecek Kahraman, Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmautlin ve Kırgızistan Meclis Başkanı Çınıbay Tursunbekov ile bir araya gelecek.

3- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nishani onuruna öğle yemeği verecek.

- Yıldırım, partisinin genel merkezinde Malta Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi Başkanı Anglu Farrugia ile bir araya gelecek, partisinin Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına katılacak.

4- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Suudi Arabistan'da 11. İslam Konferansı Enformasyon Bakanları Toplantısı'na katılacak.

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu İstişare Toplantısı'na iştirak edecek.

3- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Sudan Cumhuriyeti Su ve Enerji Bakanı Mutaz Salim'le makamında bir araya gelecek, ardından iki bakan "İyi Niyet Beyanı İmza Merasimi"ne katılacak.

4- TBMM'den.

- Genel Kurulda Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı üzerinde görüşmelere devam edilecek.

- Anayasa Komisyonunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Emekli Sandığı Kanunu ile bazı kanun ve KHK'larda değişiklik öngören tasarının görüşmeleri sürdürülecek.

EKONOMİ

1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Azerbaycan'da Şehitlik ve Devlet Mezarlığı'nı ziyaret edecek, "Türk Konseyi Ekonomi Bakanları 6. Toplantısı"na katılacak.

2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Dünya Kooperatifçilik Günü programına iştirak edecek, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve heyetini kabul edecek.

3- TÜİK, aralık ayı tüketici güven endeksini açıklayacak.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'yi kabul edecek.

2- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Suudi Arabistan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

3- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ermenistan'da resmi temaslarda bulunacak, Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan ve Başbakan Karen Karapetyan'la görüşecek.

4- Beşşar Esed rejimi ordusu ve rejim yanlısı terör gruplarının kuşatmasındaki doğu Halep'te sivillerin ve muhaliflerin tahliye süreci ile iç savaştaki gelişmeler izleniyor.

5- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

6- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

GÜNCEL

1- Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2017'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında üçüncü toplantısını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ev sahipliğinde yapacak.

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplarda 3. haftaya 6 maçla devam edilecek.

- E Grubu'nda Galatasaray, Türk Telekom Arena'da 2. Lig ekibi Tuzlaspor ile karşılaşacak.

2- Basketbol THY Avrupa Ligi 13. haftasında iki Türk takımı Fenerbahçe ile Darüşşafaka Doğuş karşı karşıya gelecek.

3- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş Sompo Japan-AEK, Ventspils-Muratbey Uşak ve Maccabi Rand Media-Pınar Karşıyaka maçları yapılacak.

4- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda BC Mures-Gaziantep Basketbol ve Prievidza-Demir İnşaat Büyükçekmece karşılaşmaları oynanacak.

5- Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Haldun Alagaş Spor Salonu'nda Rusya'nın Dinamo Moskova takımıyla karşı karşıya gelecek.

6- Voleybol Erkekler Challenge Kupası 16'lı finaller rövanş maçında Ziraat Bankası, Arnavutluk'un Studenti takımını konuk edecek.

7- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 9. hafta maçları yapılacak.

8- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde ilk yarı oynanacak 5 maçla tamamlanacak. (Fotoğraflı)

9- Bayanlar Hentbol Süper Lig'de 12. hafta maçları oynanacak.