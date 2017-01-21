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Buradasınız : » » Bugün gündemde neler var? (21.01.2017)

Bugün gündemde neler var? (21.01.2017)

Bugünün gündemi kısaca şöyle;

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Bugün gündemde neler var? (21.01.2017)

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tavşandere Metro İstasyonu'nda Pendik Belediyesince düzenlenecek toplu açılış törenine katılacak.

2- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelecek.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Çarşamba ilçesindeki Rıdvan Paşa Camisi'nde şehit Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Taşkın için düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Otonomi'yi ziyaret edecek ve 2. el otomobil satışına yönelik yeni yönetmelikle ilgili açıklamalarda bulunacak.

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, parti genel merkezinde gerçekleştirilecek "Ana Kademe İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı"na başkanlık edecek.

EKONOMİ

1- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Tarım Sigortaları Havuzu'nun 2017 uygulamaları konusunda basın toplantısı düzenleyecek.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Türkiye ile Rusya'nın girişimiyle Suriye'de çatışan taraflar arasında ilan edilen ateşkesin uygulama süreci ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

2- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Akhisar Belediyespor-Kayserispor, Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor, Bursaspor-Adanaspor ve Kardemir Karabükspor-Galatasaray maçları yapılacak.

2- TFF 1. Lig'in 18. haftasında Elazığspor-Manisaspor, Evkur Yeni Malatyaspor-Mersin İdmanyurdu, 

3- Spor Toto Basketbol Süper Lig'in 15. haftasında TOFAŞ-Pınar Karşıyaka, Gaziantep Basketbol-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe-Halk Enerji TED Ankara Kolejliler ve Trabzonspor Medical Park-Muratbey Uşak maçları yapılacak.

4- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde ikinci yarının ilk haftası Adana ASKİ-İstanbul Üniversitesi, Tosyalı Toyo Osmaniye-Girne Üniversitesi, MBK Doğuş Hastanesi-Galatasaray ve Beşiktaş-Mersin Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla başlayacak.

5- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Galatasaray-VakıfBank ve Seramiksan-Halkbank maçları oynanacak.

6- Voleybol Efeler Ligi'nde Fenerbahçe ile Maliye Milli Piyango karşı karşıya gelecek.

7- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta 19. hafta 4 maçla start alacak.

8- Gabon'da düzenlenen 2017 Afrika Uluslar Kupası'nın sekizinci gününde D Grubu'nda Gana-Mali ve Mısır-Uganda maçları yapılacak. 

Etiketler: gündem, bugünün gündemi
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