Bugün gündemde neler var? 2 Mayıs 2017

GÜNDEM

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değişikliğinin ardından kurucusu olduğu AK Parti'ye üye olacak. Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Pakistan Ulusal Meclisi Savunma Üretimi Daimi Komitesi Başkanı Havaca Süheyl Mansur'u kabul edecek.

3- CHP, HDP ve MHP'nin TBMM Grup toplantıları yapılacak.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bilkent Otel'de düzenlenecek Harita Genel Komutanlığı Bakanlıklar Arası Harita İşlemleri Koordinasyon ve Planlama Kurulu 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılacak.

2- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Bakanlığı ile Dünya Sağlık Örgütü arasında gerçekleştirilen "Coğrafi Olarak Dağılmış Ofis Açma" törenine iştirak edecek.

3 -TBMM'den

- Genel Kurulda gündemdeki konular ele alınacak.

- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun tasarısının görüşmelerine başlanacak.

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, kümelenme destek sözleşmesi imza törenine katılacak.

- Özlü, Ankara'daki OSB'lerin altyapı ihtiyaçlarının karşılanması ile Türkiye-Özbekistan Ekonomik İlişkileri toplantılarına iştirak edecek.

DÜNYA DİPLOMASİ

1- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakereleri kapsamında ara bölgede bir araya gelecek.

2- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Sultanbeyli Belediyesince düzenlenen "5.Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali"nin basın toplantısı Sepetçiler Kasrı'nda yapılacak.

GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Engelsiz Erişim Çalıştayı"nın açılışında konuşacak.

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Real Madrid ile Atletico Madrid karşılaşacak.

2- Basketbolda THY Avrupa Ligi play-off beşinci ve son maçında Olympiakos ile Anadolu Efes, Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

3- Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ilk gününde erkekler serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı ve 86 kiloda Selim Yaşar, kadınlarda ise 48 kiloda Evin Demirhan ve 63 kiloda Hafize Şahin mindere çıkacak.

4- TEB BNP Paribas İstanbul Open Uluslararası Erkekler Tenis Turnuvası'na, ana tablo maçlarıyla devam edilecek.

5- TFF 1. Lig'de 31. hafta, Ümraniyespor-Denizlispor, Eskişehirspor-Samsunspor, Giresunspor-Mersin İdmanyurdu maçlarıyla başlayacak.

6- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçlarında Yakın Doğu Üniversitesi-Beşiktaş, Fenerbahçe-Galatasaray karşı karşıya gelecek.

7- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Galatasaray ile Fenerbahçe, TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

8- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi klasman etabı ikinci maçlarında Beşiktaş-Halkbank, Çanakkale Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.

9- Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off çeyrek final serisinde üçüncü maçlar iki karşılaşmayla başlayacak.