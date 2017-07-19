Bugün gündemde neler var? (19.07.2017)

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde, CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında, Başbakanlık Merkez Bina'da, ilgili bakanların katılımıyla Uyuşturucu İle Mücadele Yüksek Kurulu toplanacak.

2- TBMM'den

- Genel Kurulda, Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine devam edilecek.

- Anayasa Komisyonu, Meclis İçtüzüğü değişiklik teklifinin görüşmelerini sürdürecek.

EKONOMİ

1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Tayland Ticaret Bakanı Apiradi Tantraporn, iki ülke arasında Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin başlamasına ilişkin basın toplantısı düzenleyecek, ortak deklarasyon metnini imzalayacak.

2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Haydar Aliyev’in anıt mezarına çelenk koyacak, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Gümrük Bakanları Toplantısı'nın açılışında konuşacak, ortak deklarasyon ile Türkiye ve Azerbaycan arasında ikili anlaşmasının imza törenlerine iştirak edecek.

3-TÜİK, 2017 yılında merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için ayrılan ödenek ve harcamaları açıklayacak.

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek, Azerbaycanlı Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'la ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

- Çavuşoğlu, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Dışişleri Bakanları 4. Toplantısı'na katılacak.

2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

4- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ile TÜBİTAK Başkanı Ahmet Arif Ergin, Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda, iki kurum arasında "Ay ve Ufuk Gözlem Ünitesi Kurulması, İşletilmesi ve Bakımı" hakkında düzenlenen protokolü imzalayacak.

SPOR

1- 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları Samsun'da devam ediyor.

2- Galatasaray-Östersunds UEFA Avrupa Ligi maçına doğru

- Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek.

- Sarı-kırmızılılar, son çalışmasını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacak.

- İsveç'in Östersunds takımının teknik direktörü Graham Potter, Türk Telekom Arena'da düzenlenecek basın toplantısına katılacak.

- İsveç ekibi, Türk Telekom Arena'da çalışacak.

3- UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda rövanş maçları tamamlanacak.

