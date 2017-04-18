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Bugün gündemde neler var? 18 Nisan 2017

Bugünün gündem özeti kısaca şöyle;

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Bugün gündemde neler var? 18 Nisan 2017

GÜNDEM 

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Çin Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Liu Yandong, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve YÖK Başkanı Yekta Saraç'ı ayrı ayrı kabul edecek.

2- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak, Çankaya Köşkü'nde Çin Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Liu Yandong ile bir araya gelecek.

- Başbakan Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ile ATO Congresium'da düzenlenecek "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" temalı Kutlu Doğum Programı'na katılacak.

3- CHP, HDP ve MHP Meclis grupları toplanacak.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Çin Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Liu Yandong ile Çankaya Köşkü'nde görüşecek.

2- TBMM Genel Kurulunda, OHAL'in 19 Nisan Çarşamba günü itibarıyla 3 ay daha uzatılmasını öngören Başbakanlık Tezkeresi görüşülecek.

EKONOMİ

1- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek başkanlığında, aralarında Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin de bulunduğu heyet, Rusya'da temaslarda bulunacak.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Leicester City-Atletico Madrid ve Real Madrid-Bayern Münih maçları oynanacak.

2- TFF 1. Lig'in 28. haftası, Bandırmaspor-Göztepe, Sivasspor-Ümraniyespor, Adana Demirspor-Giresunspor ve Evkur Yeni Malatyaspor-Eskişehirspor maçlarıyla başlayacak.

3- THY Avrupa Ligi play-off ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Yunanistan'ın Panathinaikos takımıyla karşılaşacak. 

4- Hentbol Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final Ankara'da başlayacak.

- İlk gün Maliye Milli Piyango-Amasya Taşova YİBO ve Aziziye Belediye Termalspor-Beşiktaş Mogaz maçları yapılacak.

5- Voleybolda Efeler Ligi play-off yarı final ikinci maçlarında Arkas Spor-Fenerbahçe, Ziraat Bankası-Halkbank karşı karşıya gelecek. 

6- Voleybol Efeler Ligi Klasman Grubu 2. maçları oynanacak. 

- İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Maliye Milli Piyango ve Galatasaray HDI Sigorta-İnegöl Belediyespor karşılaşmaları yapılacak.

Etiketler: gündem
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