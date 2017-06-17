Bugün gündemde neler var? (17.06.2017)

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Grand Tarabya Otel'de yapılacak TİM Genel Kurulu'na katılacak.

2- Başbakan Binali Yıldırım, 3. Havalimanı merkez şantiyesinde işçilerle iftar yapacak.

3- Üniversiteye girişin ikinci basamağı olan ve geçen hafta başlayan Lisans Yerleştirme Sınavlarına (LYS), LYS-2 fen bilimleri ve LYS-5 yabancı dil sınavları ile devam edilecek.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, AK Parti ilçe başkanlarıyla bir araya gelecek ve Ünye Belediyesinin iftar davetine iştirak edecek.

2- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Şahinbey ilçesinde Kurtuluş Camisi'nin açılışına katılacak.

-Tunceli Valiliğini ziyaret edecek Kaynak, Merkez Çarşısı'nda esnaf ziyareti gerçekleştirecek ve Atatürk Stadyumu'nda iftar programına iştirak edecek.

3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Bursa Şehir Hastanesi inşaat alanında işçilerle iftar yapacak.

4- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Sur Kiptaş Konutları ile Dicle Vadisi'nde incelemede bulunacak, Muş Valiliğini ziyaret edecek, toplu açılış ve temel atma töreni ile Gönül Köprüsü Projesi kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi ramazan yardım tırları teslim törenine katılacak.

5- TBMM Genel Kurulunda, sanayinin desteklenmesi ve üretimin artırılmasına ilişkin kanun tasarısının görüşmelerine devam edilecek.

EKONOMİ

1- Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, TİM Genel Kurulu ve 2016 İhracat Şampiyonları ödül törenine katılacak.

- Canikli ayrıca Giresun'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Kurulu ile Valiliğin iftar programına iştirak edecek.

2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Demiryolu Sevenler ve Gönüllüleri Yardımlaşma Derneği ve Sandığının iftar programına katılacak.

3- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Başakşehir Belediyesinin iftar davetine iştirak edecek.

4- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Çamlıca TV Radyo Kulesi inşaatında incelemede bulunacak, İstanbul Yeni Havalimanı inşaatı çalışanları ile iftar yapacak.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1-Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

4- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Dünyaca ünlü neyzen, besteci, yapımcı Mercan Dede, Cevahir Alışveriş ve Eğlence Merkezi'nde gerçekleştirilen "İyi Hisset" etkinlikleri kapsamında konser verecek.

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Kurtuluş Camii'sinin açılışını yapacak, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen "Zekatın İslam’da Yeri ve Önemi" konulu panele katılacak ardından Türkiye Diyanet Vakfı Fuarını ziyaret edecek.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Valiliği, esnafı, AK Parti İl Başkanlığını ve Gençlik Merkezini ziyaret edecek, Bitlis Kültür Merkezi'nde Gençlik Buluşması'na ve Gönül Köprüsü Projesi kapsamında düzenlenen iftar programına iştirak edecek.

2- A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası B Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya ile karşılaşacak.

3- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2017 FIVB Dünya Ligi G2 Grubu'ndaki ikinci maçında Japonya ile karşı karşıya gelecek.

3- Futbolda 1. Transfer ve Tescil Dönemi başlayacak.