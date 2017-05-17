Bugün gündemde neler var? (17.05.2017)

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarını tamamladığı ABD'den Türkiye'ye dönüyor.

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak.

EKONOMİ

1- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Tarım Bakanları Toplantısı'na katılacak, Bereket Sigorta ve Bereket Emeklilik şirketlerinin tanıtım etkinliğine iştirak edecek.

2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TOBB'da 4. Grup Gümrük Bölge Müdürleri Toplantısı'na katılacak.

3- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Çırağan Sarayı'ndaki Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü etkinliği ile gala yemeğine iştirak edecek.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakereleri kapsamında ara bölgede bir araya gelecek.

2- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Devlet Resim Heykel Müzesi'ndeki "Evimdeyim; Bir Dönüş Hikayesi" sergisini ziyaret edecek.

GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Yekta Saraç, Kocaeli Sanayi Odası Olağan Meclis Toplantısı'na katılacak, son 3 yılda yükseköğretim alanında gerçekleştirdikleri projeler ve yaptıkları yenilikler hakkında bilgi verecek, “Üniversite-Sanayi İşbirliği” ve “Sanayi Doktorası” konularında açıklamalarda bulunacak.

SPOR

1- 4. İslami Dayanışma Oyunları, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de devam ediyor.

2- Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

3- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off finali son maçında Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe, Caferağa Spor Salonu'nda karşılaşacak.

4- Türkiye Basketbol Ligi play-off final grubunda Bursaspor Durmazlar ile Nesine.com Eskişehir Basket karşı karşıya gelecek.