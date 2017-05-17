  • 17 MAYIS 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 24º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.567
    EURO 3.961
  • BIST 95869.9
    ALTIN 142.514
Buradasınız : » » Bugün gündemde neler var? (17.05.2017)

Bugün gündemde neler var? (17.05.2017)

Bugünün gündemi kısaca şöyle;

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bugün gündemde neler var? (17.05.2017)

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarını tamamladığı ABD'den Türkiye'ye dönüyor.

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak.

EKONOMİ

1- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Tarım Bakanları Toplantısı'na katılacak, Bereket Sigorta ve Bereket Emeklilik şirketlerinin tanıtım etkinliğine iştirak edecek.

2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TOBB'da 4. Grup Gümrük Bölge Müdürleri Toplantısı'na katılacak.

3- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Çırağan Sarayı'ndaki Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü etkinliği ile gala yemeğine iştirak edecek.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakereleri kapsamında ara bölgede bir araya gelecek.

2- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Devlet Resim Heykel Müzesi'ndeki "Evimdeyim; Bir Dönüş Hikayesi" sergisini ziyaret edecek.

GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Yekta Saraç, Kocaeli Sanayi Odası Olağan Meclis Toplantısı'na katılacak, son 3 yılda yükseköğretim alanında gerçekleştirdikleri projeler ve yaptıkları yenilikler hakkında bilgi verecek, “Üniversite-Sanayi İşbirliği” ve “Sanayi Doktorası” konularında açıklamalarda bulunacak.

SPOR

1- 4. İslami Dayanışma Oyunları, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de devam ediyor. 

2- Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Medipol Başakşehir'i konuk edecek. 

3- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off finali son maçında Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe, Caferağa Spor Salonu'nda karşılaşacak.

4- Türkiye Basketbol Ligi play-off final grubunda Bursaspor Durmazlar ile Nesine.com Eskişehir Basket karşı karşıya gelecek. 

Etiketler: gündem, bugünün gündemi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER