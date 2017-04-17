Bugün gündemde neler var? 17 Nisan 2017

1- Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasının ardından gelişmeler takip edilecek.
EKONOMİ
1- TÜİK, ocak ayı işgücü istatistikleri ile 1990-2015 dönemi sera gazı emisyonu verilerini açıklayacak.
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.
2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
GÜNCEL
1- HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, halk oylaması sonuçlarını değerlendirmek üzere konfederasyonun genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
SPOR
1- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi'nin kulüp başkanı Işık Eyigüngör, Spine Tower'da basın toplantısı düzenleyecek.
2- Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla 20 Nisan Perşembe günü evinde oynayacağı çeyrek final rövanş maçının hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.