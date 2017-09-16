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Buradasınız : » » Bugün gündemde neler var? 16 Eylül 2017

Bugün gündemde neler var? 16 Eylül 2017

Bugün gündem özeti kısaca şöyle;

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Bugün gündemde neler var? 16 Eylül 2017

1- Başbakan Binali Yıldırım, Vahdettin Köşkü'nde Pakistan Pencap Eyaleti Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul edecek.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nin açılış törenine katılacak.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Başakşehir Belediyesi Şamlar Tabiat Parkı'nda, Bakanlığa bağlı kurumlarda kalan çocuklarla piknik yapacak.

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, valiliği, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, Tarım İl Koordinasyon Toplantısı ile İncesu Geleneksel Üzüm Festivali'ne katılacak.

3- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Kangal'a bağlı Kocakurt köyünde, cemevi açılış törenine katılacak.

4- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Keşan ilçe kongresine, Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamında düzenlenecek fidan dikim törene ve AK Parti Şarköy ilçe kongresine iştirak edecek.

5- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Valiliği, Belediye Başkanlığı ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

6- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, partisinin Bala ilçe kongresine iştirak edecek.

EKONOMİ

1- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki , Kayseri Şeker Fabrikası AŞ pancar alım kampanyası açılış töreni ile Beydeğirmeni Besi Bölgesi temel atma törenine katılacak.

2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Battalgazi Kervansaray Buluşmalarına, AK Parti'nin Arguvan ile Arapgir 6. Olağan İlçe Kongrelerine, İmamhatipliler Platformu Toplantısı'na iştirak edecek.

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Myanmar'ın Arakan (Rakhine) eyaletinde yaşayan Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.

2- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Orta Doğu ile Türkiye arasında kültür-sanat köprüsü kurmayı amaçlayan "Kavşak" sergisinin ikincisi, Üsküdar'daki Kelimat Sanat Galerisi'nde açılacak.

SPOR

1- Süper Lig'de 5. haftaya Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor, Galatasaray-Kasımpaşa, Teleset Mobilya Akhisarspor-Kardemir Karabükspor müsabakalarıyla devam edilecek.

2- TFF 1. Lig'de 5. hafta, Boluspor-Adana Demirspor, Samsunspor-Altınordu, Adanaspor-Manisaspor karşılaşmalarıyla devam edecek.

3- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 3. hafta müsabakaları yapılacak.

4- Voleybolda Erkekler Balkan Kupası, İnegöl Belediyespor'un ev sahipliğinde Bursa'da başlayacak.

- İlk gün CSM. Bükreş- Jedinstvo ve İnegöl Belediyespor-Radnik Bijeljina maçları oynanacak.

5- Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 2017-2018 sezonu ilk hafta maçları tamamlanacak. 

6- Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de ilk hafta maçları yapılacak. 

7- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. yarışı Singapur Grand Prix'si öncesi sıralama turları koşulacak.

8- Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun da yer aldığı Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun 9. ayağı öncesi Portekiz'de sıralama turları yapılacak.

9- Yenimahalle Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası 1. eleme turu ilk maçında Yunanistan ekibi Ionias ile THF Spor Salonu'nda karşılaşacak. 

Etiketler: gündem
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