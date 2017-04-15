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Buradasınız : » » Bugün gündemde neler var? (15.04.2017)

Bugün gündemde neler var? (15.04.2017)

Bugünün gündemi kısaca şöyle;

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Bugün gündemde neler var? (15.04.2017)

1 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla, Kartal, Ümraniye ve Sarıyer'de ilçe buluşmalarına iştirak edecek.

2- Başbakan Binali Yıldırım, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Başakşehir ve Arnavutköy ilçelerinde düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Polatlı'da halkla buluşacak.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Van Çatak'ta şehit olan astsubay Sinan Babacan için Akdağmadeni ilçesinde öğleyin kılınacak cenaze namazına iştirak edecek.

2- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, STK temsilcileriyle buluşacak, Asarcık ilçesinde ve Ataköy Mahallesi'nde mitinglere katılacak.

3- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Eti Arkeoloji Müzesi'nde Turizm Haftası açılış programına katılacak.

4- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ziraat Odası üyeleri ile toplantıya katılacak, Kültür Derneği üyelerini kabul edecek.

5- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Şuhut ilçesindeki mitinge ve Afyonkarahisar sevgi yürüyüşüne iştirak edecek.

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, halk buluşmasına katılacak.

SPOR

1- Voleybol Kadınlar Challenge Kupası finali rövanşında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşılaşacak.

2- Spor Toto Basketbol Süper Ligi 26. haftası, Yeşilgiresun Belediyespor-Galatasaray Odeabank, Muratbey Uşak-Best Balıkesir, Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-TOFAŞ, Beşiktaş Sompo Japan-Banvit ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Demir İnşaat Büyükçekmece maçlarına sahne olacak.

3- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 22. hafta erteleme maçlarında Galatasaray-Bellona AGÜ ve Yakın Doğu Üniversitesi-İstanbul Üniversitesi karşılaşmaları yapılacak.

4- Voleybol Efeler Ligi Klasman Grubu'nda Maliye Milli Piyango-İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve İnegöl Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta maçları oynanacak. 

Etiketler: gündem, bugünün gündemi
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