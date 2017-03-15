Bugün gündemde neler var? (15.03.2017)

1 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda toplu açılış törenine katılacak.

2- Başbakan Binali Yıldırım, Ardahan Valiliğine ziyarette bulunacak, PTT Kavşağı'nda düzenlenecek mitingde halka seslenecek.

- Yıldırım, Artvin'de Milli İrade Meydanı'ndaki mitingde halka hitap edecek ve Valiliği ziyaret edecek.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin mitingine katılacak.

4- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

5- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, ABD'de, BM Genel Kurulunda düzenlenen Kadının Statüsü Komisyonu bakanlar toplantısında konuşacak.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Valiliği ziyaret edecek, İnönü Üniversitesi Muhtarlar Akademisinin açılışına katılarak Rektörlüğe, Akçadağ esnafına ve Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulunacak, Gençlik Buluşması'na iştirak edecek, kanaat önderleriyle bir araya gelecek.

2- Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, "Türk Dili Yılı" ilanı için düzenlenen törene iştirak edecek.

3- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa'dan gazetecilere cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlatacak ve sorularını yanıtlayacak.

4- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu toplantısına başkanlık edecek, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlar Kurulu toplantısına ve Tıp Bayramı etkinliğine katılacak.

5- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Fransa'da 28. Emlak Profesyonelleri için Lider Gayrimenkul Etkinliği (MIPIM) İnşaat ve Gayrimenkul Fuarı'na katılacak.

6- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Valiliği ziyaret edecek, esnaf ziyaretinde bulunacak ve AK Parti seçim irtibat bürosunu açacak.

- Amatör spor kulüpleri ve sporcuları ile buluşacak Kılıç, spor tesisleri toplu açılış törenine katılacak, "Genç Kürsü" programına iştirak edecek, STK temsilcileri ve muhtarlar ile bir araya gelecek.

7- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ortahisar'da "Gençlik Buluşması" programına katılacak, muhtarlarla bir araya gelecek, Araklı, Sürmene ve Of'ta halka hitap edecek.

8- Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile Cibuti Sağlık Bakanı Djama Elmi Okieh, Bakanlıkta yapılacak görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

9- TBMM'den

- Genel Kurulda, Türkiye Uzay Ajansı Kurulması ve Uzaya Yönelik Faaliyetlerin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine başlanacak.

- Aladağ Yurt Yangını Araştırma Komisyonu, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü temsilcileri ile yangın uzmanlarını dinleyecek.

EKONOMİ

1- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye-Ukrayna İş Forumu'nun açılışında konuşacak.

2- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, MÜSİAD Bilim ve Teknoloji Ödülleri törenine katılacak.

3- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, e-ticaret sitelerine üyelik desteğinin tanıtımı toplantısına katılacak, AK Parti Tuzla teşkilatı ve Tuzla Bi·rli·k OSB yöneti·ci·leri· i·le bir araya gelecek, Sultanbeyli kent meydanı esnafını ziyaret edecek ve gençlerle buluşacak.

4- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Bilinçli Tüketici Ödül Töreni'ne iştirak edecek.

5- Kalkınma Bakanı Lütfi· Elvan, Serik'teki STK temsilcileri, işadamları, turizmciler ve muhtarlar ile toplantı yapacak, Demre Tarım Fuarı açılışı ile Kepez Doğu Çevre Yolu temel atma törenine katılacak, Kepez'de esnaf ziyareti gerçekleştirecek.

6- TÜİK, geçen yılın aralık ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıklayacak.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Kazakistan'da Suriye konulu Astana toplantısı yapılacak.

2- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’yi kabul edecek.

3- Hollanda'da yapılacak genel seçimler takip edilecek.

4- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

6-Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Monaco-Manchester City ve Atletico Madrid-Bayer Leverkusen maçları oynanacak.

2- Beşiktaş-Olympiakos maçına doğru

- Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçı öncesi BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek.

- Beşiktaş, son çalışmasını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacak.

- Olympiakos Teknik Direktörü Vasilis Vouzas, Vodafone Arena'da basın toplantısına katılacak.

- Yunan ekibi, Vodafone Arena'da son çalışmasını gerçekleştirecek.

3- Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi 12'li play-off turu ilk maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Almanya'nın Recycling Volleys takımıyla karşılaşacak.

4- Voleybol Kadınlar CEV Kupası çeyrek final rövanşında Galatasaray, deplasmanda Polonya'nın Budowlani takımıyla karşı karşıya gelecek.

5- Voleybol Erkekler CEV Kupası çeyrek final rövanşında Fenerbahçe, Fransa'nın GFC Ajaccio takımına konuk olacak.

6- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final 3. maçında Fenerbahçe, İspanya'nın Perfumerias Avenida takımını konuk edecek.

7- Spor Toto 2. Lig 27. hafta maçları oynanacak.

8- Spor Toto 3. Lig 1. Grup 30. hafta maçları yapılacak.