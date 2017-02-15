Bugün gündemde neler var? (15.02.2017)

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al-Sani tarafından resmi törenle karşılanacak.

- Baş başa ve heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmelerin ardından Erdoğan, Al-Sani tarafından onuruna verilecek öğle yemeğine katılacak.

2- AK Parti MYK, Genel Başkan ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ordu, Amasya ve Kastamonu dernekleri ile federasyonlarının toplantılarına iştirak edecek.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, TİKA'da, Danışma Kurulu Toplantısı öncesinde kurum faaliyetleri ve güncel konulara ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şubesini ziyaret edecek, Kocaeli Sanayi Odası meclis toplantısına katılacak, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan piyade uzman çavuş Murat Tevlim'in Darıca Nenehatun Merkez Camisi'ndeki cenaze namazına katılacak.

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı'ndaki Vilayetler Evi'nde "Göç Kurulu Toplantısı"na iştirak edecek.

4- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Belçika'da NATO Savunma Bakanları toplantısına katılacak ve ikili temaslarda bulunacak.

5- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar ve İlçeleri Dayanışma Derneği Genel Merkezi'nin açılışına iştirak edecek.

6- TBMM Genel Kurulunda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun tasarıları görüşülecek.

7- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Microsoft Ankara Zirvesi ile Sınai Mülkiyet Kanunu tanıtım toplantılarına katılacak.

2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Tornacılar ve Oto Tamircileri Sanayi Sitesi, Sanayi Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret edecek.

3- TÜİK, kasım ayı işgücü istatistiklerini açıklayacak.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’yi kabul edecek.

2- ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Beyaz Saray'da ağırlayacak.

3- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

5- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in katılacağı 2024 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği adaylık bilgilendirme toplantısı, TFF'nin Beykoz-Riva'daki idari merkezinde gerçekleştirilecek.

2- 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2017) devam ediyor.

3- Basketbol İntegral Forex Erkekler Türkiye Kupası maçları Ankara'da başlayacak.

- İlk gün Yeşilgiresun Belediyespor-Pınar Karşıyaka ve Anadolu Efes-Fenerbahçe maçları oynanacak.

4- UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih-Arsenal ve Real Madrid-Napoli maçları oynanacak.

5- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Mersin Büyükşehir Belediyespor-Wisla Can Pack, Uniqa Sopron-Hatay Büyükşehir Belediyespor ve USK Prag-Fenerbahçe maçları yapılacak.

6- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Bellona AGÜ, İtalya'nın Spor Citylift Girona takımını konuk edecek.

7- Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, İsrail'in Hapoel Beer-Sheva takımıyla deplasmanda oynayacakları maç öncesi Turner Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

- Siyah-beyazlılar, son çalışmasını Turner Stadı'nda yapacak.

8- Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advoocat, Rusya'nın Krasnodar takımıyla deplasmanda yapacakları maç öncesi Krasnodar Stadı'nda basın toplantısına katılacak.

- Sarı-lacivertliler, Krasnodar Stadı'nda yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

9- Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla Atina'da oynayacakları UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçı öncesi Georgios Karaiskakis Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

- Başkent ekibi, son çalışmasını Georgios Karaiskakis Stadı'nda yapacak.

10- Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Halkbank-Bielogorie Bielgorod, Dinamo Moskova-İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Arkas Spor-VfB Friedrichschafen maçları oynanacak.

11- Voleybol Erkekler Challenge Kupası çeyrek final ilk maçında Ziraat Bankası, deplasmanda Hollanda'nın Draisma Dynamo takımıyla karşılaşacak.

12- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 16. hafta maçları yapılacak.

13- Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 25. hafta maçları oynanacak.