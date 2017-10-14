Bugün gündemde neler var? 14 Ekim 2017

1- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) ve Asya Pasifik Grubu toplantıları ile Parlamentolararası Birlik (PAB) 137. Genel Kurulu açılış törenine katılacak.

2- AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Yalova 6. Olağan Merkez İlçe Kongresi'ne katılacak, Valiliği ziyaret edecek.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 54. Ulusal 28. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Etkinlikleri'ne katılacak, Şehit Emre Türkmen ve Hakan Demirci'nin ailelerine taziyede bulunacak, CHP Nevşehir İl Binası'nın açılışına iştirak edecek, şehit Furkan Demir ve Semih Turgut'un ailelerine taziye ziyaretinde bulunacak.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Çekerek ilçesinde toplu açılış törenine iştirak edecek.

2- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, İnegöl Mobilya Festivali ile AK Parti Yalova Merkez İlçe 6. olağan kongresine katılacak.

3- AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Adalet Bakanlığı Göltepe Eğitim Tesisleri açılış törenine iştirak edecek.

4- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Erzincan Kültür Eğitim Vakfı İstişare ve Dayanışma Toplantısına katılacak.

5- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 54. Ulusal 28. Uluslararası Hacı Bektaş Veli’yi Anma Töreni'ne katılacak, Hacı Bektaş Vali Türbesi'ni ziyaret edecek ve şehit ve gazi aileleriyle yemekte buluşacak.

6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Yedi Güzel Adam Müzesi'ni ziyaret edecek, Kahramanmaraş 4.Uluslarası Kitap ve Kültür Fuarı açılış törenine iştirak edecek ve Adana İl Başkanlığında partililerle bir araya gelecek.

EKONOMİ

1- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Uluslararası Para Fonu (IMF) yıllık toplantıları kapsamında Uluslararası Para ve Finans Komitesi (IMFC) toplantısına, G20 oturumlarına katılacak ve uluslararası yatırımcılarla görüşecek.

2- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Karaman Merkez İlçe Kongresi'ne katılacak.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- ABD ile Türkiye arasında vizelerin askıya alınmasının yansımaları izleniyor.

2 -Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki gayrimeşru referandumun ardından gelişmeler takip ediliyor.

3- Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları izleniyor.

4 - Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- 53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun beşinci gününde, 166 kilometrelik Selçuk-İzmir etabı koşulacak.

2- Süper Lig'in 8. haftasında Kardemir Karabükspor-Kayserispor, Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor-Göztepe ve Atiker Konyaspor-Galatasaray maçları yapılacak.

3- TFF 1. Lig'in 8. haftasında Ümraniyespor-Elazığspor, Balıkesirspor Baltok-Gaziantepspor ve Gazişehir Gaziantep-Akın Çorap Giresunspor karşılaşmaları oynanacak.

4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 2. haftası, Beşiktaş Sompo Japan-Yeşilgiresun Belediyespor, Gaziantep Basketbol-Pınar Karşıyaka, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Demir İnşaat Büyükçekmece ve Muratbey Uşak-TOFAŞ maçlarına sahne olacak.

5- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde OGM Ormanspor-Adana ASKİ, Mersin Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe, Bornova Beckerspor-Galatasaray ve Yakın Doğu Üniversitesi-Çukurova Basketbol karşılaşmaları oynanacak.

6- Voleybol Efeler Ligi 5. haftasında Arkas Spor, Afyon Belediye Yüntaş ile karşı karşıya gelecek.

7- Beşiktaş Mogaz Erkek Hentbol Takımı, VELUX EHF Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'ndaki beşinci maçında, Ukrayna temsilcisi Motor Zaporozhye ile Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda karşılaşacak.

8- Hentbol Erkekler EHF Kupası 2. tur rövanş maçında Beykoz Belediyespor, İsveç'in Malmö takımına konuk olacak.

9- Hentbol Kadınlar EHF Kupası 2. turunda HC Zalau-Yeni Mahalle Belediyespor ve Kastamonu Belediyespor-Amara Bera Bera maçları oynanacak.

10- TFF 2 ve 3. Lig'de 8. hafta maçları yapılacak.

11- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 5. hafta maçları gerçekleştirilecek.