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Buradasınız : » » Bugün gündemde neler var? (13.01.2017)

Bugün gündemde neler var? (13.01.2017)

Bugünün gündeminin ana başlıkları şöyle;

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Bugün gündemde neler var? (13.01.2017)

1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

2- TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Güncellenen Öğretim Programları bilgilendirme toplantısına katılacak.

EKONOMİ

1- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, bakanlıkta ekmek konusunda basın toplantısı düzenleyecek.

2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun ile görüşecek.

3- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Milli Savunma Bakanı Sayın Fikri Işık, Bakanlıklar arası Siber Güvenlik İşbirliği Protokolü’nü imzalayacak.

4- TÜİK, kasım ayı sanayi ciro endeksini açıklayacak,

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, Cenevre'de dışişleri bakanları düzeyinde yapılan Kıbrıs konferansı sonrasında basın toplantısı düzenleyecek.

2- Türkiye ile Rusya'nın girişimiyle Suriye'de çatışan taraflar arasında ilan edilen ateşkesin uygulama süreci ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

3- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Yeşilay tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Karikatür Yarışması'nın sonuçları açıklanacak.

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 17. haftanın açılış maçında Bursaspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Galatasaray Odeabank-Zalgiris Kaunas ve Panathinaikos Superfoods-Anadolu Efes maçları oynanacak. 

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