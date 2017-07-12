Bugün gündemde neler var? (12.07.2017)

1- 15 Temmuz'un birinci yılı

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Kabul Salonu'nda, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin birinci yılı kapsamında, yabancı sermayeli yatırımcılarla yapılacak toplantıya katılacak.

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Merkezi'nde "Meydanların Dili Sergisi"nin açılışına ve "15 Temmuz Milli İrade Zaferinin Analizi Kitabı"nın tanıtımına iştirak edecek.

- Başbakan Binali Yıldırım, SETA'da "Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu"na katılacak.

- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nde yabancı ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

- Maliye Bakanı Naci Ağbal, ziyaretlerde bulunacak, şehitler için düzenlenecek mevlit programı ile sergi açılışına katılacak.

- Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Ahmet Hamdi Akseki Camisi Sergi Salonu'ndaki "Ezanları Susturan Darbelerden, Darbeleri Susturan Selalara" başlıklı, 15 Temmuz temalı fotoğraf sergisinin açılışına iştirak edecek.

- Yurt dışındaki Türk temsilciliklerinde ve sivil toplum örgütlerinde anma programları düzenlenecek.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Yunus Emre Enstitüsü Brüksel Temsilciliğini ve Belçika Diyanet Vakfını ziyaret edecek.

- Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani ve AP'den bazı milletvekilleriyle ayrı ayrı görüşecek Kurtulmuş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yıl dönümü kapsamında Türkler ile bir araya gelecek.

2- TBMM Anayasa Komisyonunda, Meclis İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi üzerinde görüşmeler başlayacak.

EKONOMİ

1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Ahmed bin Casim bin Muhammed Al Sani ile görüşecek.

2- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Sarayönü'ndeki Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğünde, TİGEM 67. Geleneksel Hasat Bayramı ve Tarla Günü etkinliğine katılacak.

3- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ikili görüşmelerde bulunacak, Türkiye-Angola Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) kapanış oturumuna iştirak edecek.

4- Anadolu Ajansının global iletişim sponsoru olduğu 22. Dünya Petrol Kongresi, İstanbul Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

5- TÜİK, mayıs ayı dış ticaret endeksleri ile motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Burkina Faso Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışında Yaşayan Burkinalılar Bakanı Mamadou Alpha Barry ile görüşecek.

- Burkina Faso Devlet Başkanı Roch Marc Christian Kabore tarafından kabul edilecek Çavuşoğlu, basın toplantısı düzenleyecek.

2- Musul kent merkezinin terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

5- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz izleniyor.

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda ilk maçlar tamamlanacak.

2- Avrupa 20 Yaş Altı Kadınlar Basketbol Şampiyonası Portekiz'de devam ediyor.

3- Teniste sezonun üçüncü Grand Slam Turnuvası Wimbledon, İngiltere'de sürüyor.

4- Fransa Bisiklet Turu'na 11. etap yarışıyla devam edilecek.