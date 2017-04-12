Bugün gündemde neler var? (12.04.2017)

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstasyon Meydanı'nda düzenlenecek "Erzurum Buluşması"nda halka hitap edecek, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Milli İrade Platformu tarafından organize edilen "15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gaziler Programı"na iştirak edecek.

2- Başbakan Binali Yıldırım, Kaya Thermal Otel'de hemşehri dernekleri ile buluşma programına katılacak, Bornova ve Bayraklı'da halka hitap edecek.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Belediyesi Küçükyalı Kültür Merkezinde geri dönüşüm işçileriyle bir araya gelecek.

4- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Çarşamba ilçesinde düzenlenecek mitingde halka hitap edecek.

2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Esenyurt'ta AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret ederek teşkilat binası önünde miting yapacak, Gelişim Üniversitesinin "Gençlik Buluşması"na ile Wow Otel'de gerçekleştirilecek "15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gaziler İstanbul Buluşması"na katılacak.

3- Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Pozantı ile Seyhan ilçelerinde halkla buluşacak ve Hak-İş’in “40 İlde 40 Toplantı” programına iştirak edecek.

4- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Akkışla ilçesi esnaf ziyareti ve salon toplantısı yapacak, inşaat sektörü temsilcileriyle toplantı düzenleyecek.

5- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Beyoğlu Buluşması'na katılacak, STK temsilcileri, Çekmeköy Belediyespor kulübü mensupları ve taraftarlarıyla bir araya gelecek, Sancaktepeli amatör sporcular ile Kadıköy'deki genç iş adamları ve iş kadınlarıyla buluşacak, Milli İrade Platformunun Şehit Aileleri ve Gaziler Buluşması'nda yer alacak.

6- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Silivri, Çatalca ve Büyükçekmece ilçelerinde "Evet" çadırlarını ziyaret edecek, miting gerçekleştirecek, Başakşehir'de restoran açılışına, Arnavutköy'de seçmen buluşmasına katılacak.

7- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Marmaris ve Bodrum turizm sektör temsilcileriyle bir araya gelecek.

8- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Divriği, Kangal ve Altınyayla ilçelerini ziyaret edecek.

9- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ticaret Borsası ve Kasaplar Odası üyeleriyle kahvaltıda, kanaat önderleriyle toplantıda bir araya gelecek, Susuz, Sülümenli ve Salar'da temaslarda bulunacak.

10- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, şehit yakınları ve gazilerle kahvaltıda bir araya gelecek, STK mensupları ve toplum gönüllülerini, İHH'yi ziyaret edecek, 11.Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı'na katılacak, esnaf ziyaretinde bulunacak ve iş adamları ve STK temsilcileri ile bir araya gelecek.

EKONOMİ

1- Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Güce, Doğankent ve Tirebolu'da halk oylaması kampanyası çerçevesinde çalışmalarda bulunacak.

2- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Saray Talebe Yurdunu, Saray Okullarını ve Beyköy beldesini ziyaret edecek, esnaf ile bir araya gelecek, OSB'de fabrika ziyaretinde bulunacak.

3- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Acıpayam, Yatagˆan, Tavas Nı·kfer'de vatandaşlar ile bir araya gelecek, Makı·ne Sanayı·cı·lerı· I·s¸ Adamları Dernegˆı· üyeleri ile buluşacak.

4- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, şehit yakınları ve gazilerle kahvaltı yapacak, Büyükşehir Belediyesinin 11. Tarım-Hayvancılık ve Gıda Fuarı'na katılacak, büyükelçilerle yemekli toplantıda bir araya gelecek.

5- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye Perakendeciler Federasyonunun "Uluslararası Yerel Zincirler Buluşuyor 2017 Konferansı ve Fuarı"na iştirak edecek.

6- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars-Ardahan-Iğdır Dernekleri temsilcileri ile toplantı yapacak; muhtarlar, kanaat önderleri ve STK temsilcileri, Kars-Ardahan-Iğdır Eğitim ve Kültür Dayanışma Derneği üyeleri ve bu illere mensup vatandaşlarla buluşacak.

7- TÜİK, Şubat 2017 dönemine ilişkin dış ticaret endekslerini açıklayacak.