Bugün gündemde neler var? 12 Eylül 2017

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman Bin Casim El Sani ile Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.

2- Başbakan Binali Yıldırım, Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf ile Çankaya Köşkü'nde görüşecek.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İnsan Kaynakları Bakanı Zoltan Balogh, Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ve Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom ile bir araya gelecek.

2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Kadın İşleri Bakanı Aja Fatoumatta Tambajang, iş birliğini geliştirmeye yönelik iyi niyet beyanı metnini bakanlıkta imzalayacak.

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TOBB Konferans Salonu'nda düzenlenecek Trafik Güvenliği ve Karayolu Yolcu Taşımacılığı Çalıştayı’na katılacak.

4- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, bakanlığın yeni binasında YÖK Başkanı Yekta Saraç ve rektörlerle "Üniversite Hastaneleri Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı"nda bir araya gelecek.

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Maliye Bakanı Naci Ağbal, Borsa İstanbul Konferans Salonu'nda "Uluslararası Ekonomik Gelişme Zirvesi?-Çin ve Hindistan Üzerinden Global Krize Bakış ve Türkiye" konulu programa katılacak.

2- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Anemon Otel'de kuru üzüm rekoltesini açıklayacak.

3- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ziraat Mahallesi'ndeki kırtasiye toptancılarını ziyaret edecek.

4- TÜİK, haziran ayı hayvansal üretim istatistikleri ile temmuz ayı perakende satış endekslerini açıklayacak.

5- Hazine, 5 ve 10 yıl vadeli iki tahvil ihalesi düzenleyecek.

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile Avrupa ve Amerika’dan sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile görüşecek, Türk basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

2- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf, Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda bir araya gelecek, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

3- Myanmar'ın Arakan eyaletinde yaşayan Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.

4- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, BM Dünya Turizm Örgütü 22. Genel Kurul Toplantısı'nın açılışına katılacak.

SPOR

1- 2017 Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek final turunun ilk maçları, Sinan Erdem Spor Salonu'nda, Almanya-İspanya, Slovenya-Letonya arasında yapılacak.

2- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2017-2018 sezonu grup maçları, 8 karşılaşmayla başlayacak.

- Olympiakos ile Sporting Lizbon, Barcelona ile Juventus, Roma ile Atletico Madrid, Chelsea ile Karabağ, Celtic ile Paris Saint-Germain, Bayern Münih ile Anderlecht, Manchester United ile Basel ve Benfica ile CSKA Moskova karşı karşıya gelecek.

3- Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk haftasında oynayacakları Porto maçıyla ilgili Dragao Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

- Siyah-beyazlılar, son çalışmasını Dragao Stadı'nda yapacak. AA