Bugün gündemde neler var? (11.03.2017)

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kirazlı metro çıkışında Bağcılar, Taşdelen Meydanı'nda Çekmeköy ve Kent Meydanı'nda Sultanbeyli toplu açılış törenlerine katılacak.

2- Başbakan Binali Yıldırım, Balıkesir Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, Kuvayi Milliye Meydanı'nda düzenlenecek mitingde halka hitap edecek.

- Yıldırım, AK Parti İzmir İl Başkanlığının yeni binasının açılış töreninin ardından Hilton Otel'de Roman Buluşması'na katılacak.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hilton Otel'de Karadeniz dernek, federasyon ve vakıf temsilcileriyle bir araya gelecek.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Tercan'da halka hitap edecek, Valiliği ziyaret edecek, Ergan Dağı Kayak Tesislerinde sporcularla bir araya gelecek, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve muhtarlarla gerçekleştireceği toplantıda cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlatacak.

2- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, halk oylaması çalışmaları kapsamında Aralık ilçesinde halka hitap edecek.

3- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kartal Karayemiş Tesislerinde sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelecek, Bağcılar Kirazlı Halk Sarayında "Genç Yozgatlılar Buluşması"na katılacak.

4- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "3. Uluslararası Milli Görüş Sempozyumu"na katılacak, Valilik ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Nevşehir Esnaf Odaları başkanları ve temsilcileri ile yemekli toplantı yapacak, AK Parti Nevşehir İl Danışma Meclisi Toplantısına katılacak, AK Parti'li belediye başkanlarıyla bir araya gelecek, Nevşehir OSB'de fabrika ziyaretinde bulunacak, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen yemekli toplantıya iştirak edecek.

5- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Bi·rli·ği· tarafından düzenlenen Dünya Kadınlar Günü programı ve ödül töreni·ne katılacak, Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi temel atma töreni ile Bursa Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen "Kadınlar Soruyor" programında yer alacak.

6- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzonlu İş Adamları Derneği üyeleriyle kahvaltıda bir araya gelecek, Ümraniye Esnaf Odasında esnafla buluşacak, Samandıra Motta Restoran'da "Trabzonlular Evet Diyor Buluşması"na katılacak.

- Bakan Soylu, Maltepe Aydınoğlu Tesisleri ve Üsküdar Çamlıca Spor Salonu'nda kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluşacak, Haliç Kongre Merkezi'nde Of'un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 99. Yıl Dönümü Kutlama Şöleni'ne iştirak edecek.

7- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Hanak İmam Hatip Ortaokulu açılış, Çıldır Ayrım Posof Yolu Ilgar Tüneli temel atma, Çıldır Anadolu İmam Hatip Lisesi ve 200 kişilik pansiyon binasının açılışı ile Susuz İmam Hatip Lisesi açılış törenlerine katılacak, çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

8- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Torbalı Belediyesini ziyaret edecek, Tire ilçesinde DSİ tarafından inşa edilen tesisin temel atma merasimi ile Bayındır, Tire ve Selçuk ilçelerinde Gelir Getirici Tür ve Orköy Kredi Sertifikaları Dağıtımı Töreni'ne iştirak edecek, AK Parti Selçuk İlçe Başkanlığını ve Selçuk Belediyesini ziyaret edecek.

9- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Çekirge Devlet Hastanesi temel atma törenine katılacak, Kapalıçarşı ve esnaf ziyareti yapacak, Yıldırım ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelecek, Erzurum Dernekleri Federasyonunu ziyaret edecek.

10- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, şehit Aydın Muştu'nun ailesi ile engelli ve yaşlıların ailerini ve esnafı ziyaret edecek, çeşitli toplantılara katılacak.

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Valilik, Seçim Koordinasyon Merkezi ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Yazıkonak esnafı ile bir araya gelecek, Elazığ OSB Maden Meslek Yüksek Okulu açılışına katılacak, Organize Sanayi Bölgesi temsilcileri ile toplantı yapacak, Elazığ Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği'ne ziyarette bulunacak.

2- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, işadamları ile istişare toplantısı gerçekleştirecek, AK Parti İl Danışma Toplantısı'na katılacak.

3- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Küçükbaş Hayvancılık Sektör Toplantısı'na katılacak, mezbahane açılışı yapacak, AK Parti Adana İl Başkanlığını ziyaret edecek, İl İstişare Toplantısı'na katılacak, Adana İl Müdürlüğü Milli Tarım Projesi Buluşması'na iştirak edecek, çeşitli sivil toplum kuruluşları ile toplantı yapacak.

4- Maliye Bakanı Naci Ağbal, MÜSİAD 95. Genel İdare Kurulu Toplantısı'na katılacak, Bayburtlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret edecek, şoför esnafı ile bir araya gelecek, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek ve işadamları ile toplantı gerçekleştirecek.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda'nın Rotterdam kentinde temaslarda bulunacak.

2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Almanya'nın Düsseldorf ve Duisburg kentlerinde temaslarda bulunacak.

3- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

5- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Prof. Dr. Bekir Karlığa, Prof. Dr. Hüsrev Hatemi ve Prof. Dr. Mahmut Kaya, TYB'de gerçekleştirilecek "Edebiyat ve Medeniyet" konulu panele katılacak.

2- İLEM tarafından düzenlenen "İslamcı Dergiler Sempozyumu" Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Almanya'nın başkenti Berlin'de Türk Pazarı'ndaki esnaf ve Berlin Turizm Fuarı'nda Türkiye standını ziyaret edecek, Titanic Otel'de düzenlenecek "Halk Oylaması Evet Programı Buluşması"na katılacak.

2- Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kardemir Karabükspor-Adanaspor, Osmanlıspor-Bursaspor, Galatasaray-Gençlerbirliği ve Gaziantepspor-Kasımpaşa karşılaşmaları oynanacak.

3- TFF 1. Lig'in 24. haftasında Samsunspor-Büyükşehir Gaziantepspor, Denizlispor-Boluspor ve Evkur Yeni Malatyaspor-Şanlıurfaspor maçları yapılacak.

4- Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde TOFAŞ-Banvit, Pınar Karşıyaka-Halk Enerji TED Kolejliler, Yeşilgiresun Belediyespor-Muratbey Uşak ve Best Balıkesir-Gaziantep Basketbol karşılaşmaları yapılacak.

5- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde Girne Üniversitesi-İstanbul Üniversitesi ve MBK Doğuş

6- Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Eczacıbaşı VitrA-Nilüfer Belediyespor, Beşiktaş-Sarıyer Belediyespor, İdmanocağı-Seramiksan, Halkbank-Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Fenerbahçe-Galatasaray maçları yapılacak.

7- 45. Uluslararası Yaşar Doğu Serbest Güreş Turnuvası, Ahmet Cömert Spor Salonu'nda devam ediyor.