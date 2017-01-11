  • 11 OCAK 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.856
    EURO 4.072
  • BIST 76957
    ALTIN 147.331
Buradasınız : » » Bugün gündemde neler var? (11.01.2017)

Bugün gündemde neler var? (11.01.2017)

Bugünün gündemi kısaca şöyle;

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Bugün gündemde neler var? (11.01.2017)

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bas¸bakan Binali Yıldırım, Finlandiya Dıs¸is¸leri Bakanı Timo Soini ve Basketbol Federasyonu Yo¨netim Kurulu üyelerini ayrı ayrı kabul edecek.

2- Başbakan Binali Yıldırım, Başbakanlık Resmi Konutu'nda Finlandiya Dıs¸is¸leri Bakanı Timo Soini ile görüşecek.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'de yapılacak Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

4- TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, BM Dünya Gıda Programı tarafından Mövenpick Otel'de düzenlenen "Kızılay Kart" dağıtımıyla ilgili programa katılacak.

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) tarafından Sheraton Otel'de düzenlenen "İNTES Geleneksel Toplantısı"na katılacak.

3- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, MKE Silah Fabrikası'nda MPT-76 Milli Piyade Tüfeği Teslim Töreni'ne katılacak. 

4- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, The Green Park Hotel'de yapılacak 2016 yılı değerlendirme toplantısında sağlık muhabirleriyle bir araya gelecek.

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Enerji Tasarrufu Haftası" dolayısıyla partisinin genel merkezinde çevre yönetim sistemiyle ilgili basın toplantısı yapacak. 

EKONOMİ

1- TÜİK, kasım ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- 9. Büyükelçiler Konferansı

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, JW Marriott Otel'deki konferansta basın toplantısı düzenleyecek.

- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Timo Soini, büyükelçilere hitap edecek.

2- AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Finlandiya Dışişleri Bakanı Timo Soini ile görüşecek.

3- Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için BM gözetiminde sürdürülen KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis'in katılımıyla BM Cenevre Ofisi'nde devam edecek. 

4- Türkiye ile Rusya'nın girişimiyle Suriye'de çatışan taraflar arasında ilan edilen ateşkesin uygulama süreci ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

5- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

6- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Sabancı Holding katkıları ve İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle açılacak "Feyhaman Duran İki Dünya Arasında" isimli sergisinin basın toplantısı Sakıp Sabancı Müzesi'nde yapılacak.

2- Ömer Orhun'un "Zamandı, Yer Edindi" adlı fotoğraf sergisi, Milli Reasürans Sanat Galerisi’nde açılacak.

SPOR

1- A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda deplasmanda Estonya ile karşılaşacak. 

2- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş Sompo Japan-Dinamo Sassari, Monaco-Banvit ve Le Mans-Pınar Karşıyaka maçları oynanacak. 

3- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe-Famila Schio ve BLMA-Mersin Büyükşehir Belediyespor karşılaşmaları yapılacak.

4- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Azerbaycan'ın Azerrail Bakü takımını konuk edecek. 

5- Voleybol Kadınlar Challenge Kupası'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor, Romanya'nın Stiinta Bacau takımıyla karşı karşıya gelecek.

6- Erkekler Kupa Volley'de yarı final müsabakaları yapılacak. 

 


 

Etiketler: gündem, bugünün gündemi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER