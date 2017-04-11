Bugün gündemde neler var? 11 Nisan 2017

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde F1 CEO’su Chase Carey'i kabul edecek, 11 Nisan Meydanı'nda düzenlenecek "Şanlıurfa Buluşması"nda halka hitap edecek.

2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM Milli Saraylara bağlı Beykoz Mecidiye Kasrı'nın müze olarak ziyarete açılışı törenine katılacak.

3- Başbakan Binali Yıldırım, İzmir esnafıyla bir araya gelecek, Gaziemir ve Buca'da halka hitap edecek.

-Yıldırım, İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda Erzincanlılarla buluşacak.

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ziraat odaları yöneticileri, STK temsilcileri, Mustafa Kemal Paşa ilçesi ve Karacabey ilçesi muhtar ve azaları ile bir araya gelecek, Mustafa Kemal Paşa'da halkla buluşacak, Tofaş otomobil fabrikasını ziyaret edecek, merkez ilçe muhtarları ve azaları ile STK temsilcileriyle görüşecek, Kültürpark'ta Göçmen Buluşması'na katılacak

5- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Kurşunlu ilçesinde ve Çankırı'da miting yapacak, Kastamonu halk toplantısına katılacak.

2- Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanlığının düzenleyeceği etkinlikte bulunacak.

3- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, şehit ve gazi aileleri, engelli aileleri ve kadın sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılacağı etkinlikte yer alacak, Yalova Üniversitesi Gençlik Buluşması'na iştirak edecek, muhtarlarla bir araya gelecek.

4- Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, İmamoğlu, Ceyhan ve Yüreğir ilçelerinde halkla buluşacak.

5- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, esnaf ziyaretlerinde bulunacak, Tınaztepe Mahallesi'nde salon toplantısına katılacak.

6- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iş adamları ile bir araya gelecek, Tuzla ve Pendik'te otobüsten halkı selamlayacak, Pendik'te "evet" noktasına ziyarette bulunacak ve mitinge katılacak, Ataşehir'de halka hitap edecek, "Ataşehir Bakanıyla Buluşuyor" programı ile Şile'de "Sevgi Yürüyüşü" ve mitinge iştirak edecek.

7- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Odunpazarı Toplum ve Aile Destek Merkezi'ni ziyaret edecek, bir otelde İhracatın Finansmanında Türk Eximbank ile Kredi Garanti Fonu Desteği Bilgilendirme Toplantısı'na katılacak, MHP İl Başkanlığını ve esnafı ziyaret edecek.

8- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelecek, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde Kadın Kolları Bölge Toplantısı'na katılacak, 15 Temmuz Milli İrade Derneği Sivas Şubesi açılışına iştirak edecek, Cumhuriyet Üniversitesinde "Yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" konulu konferansta konuşacak.

9- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Sakarya Makine İmalatçıları Birliği üyeleriyle toplantıya katılacak, Sakarya Konak Hastanesi açılışına iştirak edecek.

10- Orman ve Su2 İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bazı meslek odalarının temsilcileriyle yapacağı kahvaltının ardından AK Parti İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek, esnaf ziyaretlerinde bulunacak, Nakliyeciler Sitesi esnafıyla öğle yemeğinde, 1. ve 2. Sanayi Sitesi esnafı ve bazı meslek odalarının temsilcileriyle de akşam yemeğinde buluşacak.

EKONOMİ

1- Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, muhtarlarla bir araya gelecek, Bulancak'ta mitinge katılacak, Piraziz'de toplantı yapacak.

2- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Polisevini, Cumayeri ilçesini ziyaret edecek, esnafla bir araya gelecek.

3- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Valiliği ziyaret edecek, İş Dünyası İstişare ve Bucak işadamları değerlendirme toplantılarına katılacak.

4- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediyesinin trambüs hizmete alım törenine katılacak, Emlakçılar Odası üyeleri ile bir araya gelecek. Yeşilyurt Belediyesi DAP Müdürlüğünün etkinliğinde yer alacak, sandık başkanları ve müşahitlerle görüşecek, Akçadağ ilçesinde esnafı ziyaret edecek, Yeşilyurt Belediyesinin Bilgi Evi açılışı ile "Yeni Sistem Yeni Türkiye" paneline ve Konak mitingine iştirak edecek.

5- Maliye Bakanı Naci Ağbal, üniversite öğrencileriyle buluşacak, Atatürk Üniversitesi Senatosu toplantısı ile Erzurum Vergi Rekortmenleri Ödül Töreni'ne katılacak.

6- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ÖZKA Lastik ve Kauçuk A.Ş çalışanları ile öğle yemeğinde bir araya gelecek, Kocaeli Ticaret Odası'nda düzenlenecek toplantıda nakliye ve taşımacılık sektörü temsilcileri ile buluşacak, Gebze'de "Genç Kürsü" programına katılacak.

7- TÜİK, şubat ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G7 Dışişleri Bakanlarının yer aldığı, İtalya'nın Lucca kentindeki ikinci ve son gün toplantısının Suriye özel oturumuna katılacak.

2- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakereleri kapsamında ara bölgede bir araya gelecek.

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

4- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu izleniyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Mersin Valiliğini ziyaret edecek, gençlerle kahvaltıda buluşacak, spor tesislerinde inceleme yapacak, 2016 yılında başarılı olan sporcu ve antrenörler için düzenlenecek ödül töreninde yer alacak, 15 Temmuz demokrasi şehitleri adına gençlerle ağaç dikimine katılacak, Genç Kürsü programına iştirak edecek.

2- UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçları, Juventus-Barcelona ve Borussia Dortmund-Monaco karşılaşmalarıyla başlayacak.