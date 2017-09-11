Bugün gündemde neler var? 11 Eylül 2017

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Arakan'a yapılacak yardımlara ilişkin AFAD Başkanlığında açıklamalarda bulunacak.

(Ankara/10.45)

EKONOMİ

1- Türkiye ekonomisine ilişkin 2017 yılı ikinci çeyrek büyüme rakamları açıklanacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Çin Kültür Bakanı Luo Şugang ile bir araya gelecek, Çinli tur operatörleri ve medya mensuplarına resepsiyon verecek.

(Pekin)

2- Myanmar'ın Arakan eyaletinde yaşayan Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.

(Myanmar)

3- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz izleniyor.

(Riyad)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)

KÜLTÜR SANAT

1- "Ai Weiwei Porselene Dair” sergisinin basın ön gösterimi, sanatçının katılımıyla S.Ü. Sakıp Sabancı Müzesi'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.00)

2- Türk Telekom'un Boğazi·çi· Üniversitesi iş birliğiyle görme engellilere yöneli·k hazırladığı "Tablolar Konuşuyor" adlı sergi Uni·q İstanbul'da açılacak.

(İstanbul/19.00)

SPOR

1- Süper Lig'de 4. haftanın son maçında Kasımpaşa ile Evkur Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00)

2- TFF 1. Lig'de 4. hafta Adana Demirspor-Gaziantepspor müsabakasıyla tamamlanacak.

(Adana/20.00)