Bugün gündemde neler var? 11 Eylül 2017

YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Arakan'a yapılacak yardımlara ilişkin AFAD Başkanlığında açıklamalarda bulunacak.
(Ankara/10.45)
EKONOMİ
1- Türkiye ekonomisine ilişkin 2017 yılı ikinci çeyrek büyüme rakamları açıklanacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Çin Kültür Bakanı Luo Şugang ile bir araya gelecek, Çinli tur operatörleri ve medya mensuplarına resepsiyon verecek.
(Pekin)
2- Myanmar'ın Arakan eyaletinde yaşayan Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.
(Myanmar)
3- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz izleniyor.
(Riyad)
4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.
(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)
KÜLTÜR SANAT
1- "Ai Weiwei Porselene Dair” sergisinin basın ön gösterimi, sanatçının katılımıyla S.Ü. Sakıp Sabancı Müzesi'nde gerçekleştirilecek.
(İstanbul/11.00)
2- Türk Telekom'un Boğazi·çi· Üniversitesi iş birliğiyle görme engellilere yöneli·k hazırladığı "Tablolar Konuşuyor" adlı sergi Uni·q İstanbul'da açılacak.
(İstanbul/19.00)
SPOR
1- Süper Lig'de 4. haftanın son maçında Kasımpaşa ile Evkur Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/20.00)
2- TFF 1. Lig'de 4. hafta Adana Demirspor-Gaziantepspor müsabakasıyla tamamlanacak.
(Adana/20.00)