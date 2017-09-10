Bugün gündemde neler var? 10 Eylül 2017

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'da

- Erdoğan İslam İşbirliği Teşkilatı Bilim ve Teknoloji Zirvesi açılış oturumuna katılacak.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana Deklarasyonu'nun kabul edilmesinin ardından devlet ve hükümet başkanları onuruna verilecek resmi öğle yemeğine iştirak edecek.

2- Başbakan Binali Yıldırım, 736. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katılacak, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelecek.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bakırköy İspirtohane ve Çankaya Belediyesi İsmet İnönü Parkı açılış törenlerine katılacak.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Boğazlıyan Şeker Fabrikası'ndaki hasat başlama törenine katılacak.

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Kahramankazan ilçe teşkilatı olağan kongresine iştirak edecek.

3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Kayseri Tomarza Dadaloğlu Kültür ve Sanat Şenlikleri" ile Konya Meram Belediyesinin kentsel dönüşüm projesi kapsamında düzenlediği programa katılacak.

4- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün (BMDTÖ) 22. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak üzere yapacağı Çin ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.

5- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, DSİ tesisleri toplu temel atma merasimi ile orman mahallelerine kullandırılan gelir getirici tür ve Orköy kredi sertifikaları dağıtım törenine katılacak, Zeytinköy Mahallesi'nde incelemede bulunacak.

6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Gündoğmuş ve Manavgat ilçe kongrelerine katılacak.

7- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Gümüşhane Merkez İlçe Kongresi'ne katıldıktan sonra ilde ziyaretlerde bulunacak.

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Myanmar'ın Arakan eyaletinde yaşayan Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.

2- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 665. Tarihi Elmalı Yeşilyayla Güreşleri Başpehlivanlık müsabakalarını izleyecek, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye-İspanya karşılaşmasını takip edecek.

2- 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda son 16 turu maçları tamamlanacak.

- Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı maçlarda Letonya-Karadağ, Sırbistan-Macaristan, Hırvatistan-Rusya karşılaşacak.

3- Süper Lig'de 4. haftaya, Trabzonspor-Gençlerbirliği, Osmanlıspor-Göztepe, Bursaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor, Antalyaspor-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

4- TFF 1. Lig'de 4. haftaya, Ümraniyespor-İstanbulspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Samsunspor, Manisaspor-Boluspor, Akın Çorap Giresunspor-Eskişehirspor müsabakalarıyla devam edilecek.

5- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2. hafta müsabakaları tamamlanacak.

6- Hentbolda Erkekler EHF Kupası 1. ön eleme turu rövanş maçında Beykoz Belediyespor, Recep Şahin Köktürk Spor Salonu'nda Kosova ekibi BESA Fam Gas'ı ağırlayacak.

7- Hentbolda Erkekler ve Kadınlar Türkiye Kupası 1. tur grup müsabakaları sona erecek.

8- Moto GP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışı San Marino Grand Prix'si koşulacak.