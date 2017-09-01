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Bugün gündemde neler var? 1 Eylül 2017

Bugünün gündemi kısaca şöyle;

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Bugün gündemde neler var? 1 Eylül 2017

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, öğretmenevi ve AK Parti İl Başkanlığında düzenlenecek bayramlaşma törenlerine katılacak.

(Giresun/14.00/15.00)

EKONOMİ

1- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kahta Tuğlu Köyü Yeşildirek Mezrası Badem Hasat Şenliği ve Makine Dağıtım Töreni'ne, Adıyaman Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin süt toplama tesisinin açılışına ve Genç Çiftçi Projesi kapsamında Damızlık Hayvan Dağıtım Töreni'ne katılacak. Hasancık köyündeki araştırma enstitüsünde incelemelerde bulunacak Bakan Fakıbaba, valilik ve belediyeyi ziyaret edecek.

(Adıyaman/10.30-17.30)

2- Maliye Bakanı Naci Ağbal, bayramlaşma programına katılacak, Memnune Evsen Huzurevi ve Devlet Hastanesinde hastalara ziyarette bulunacak.

(Bayburt/11.30/13.30)

DÜNYA - DİPLOMASİ

1- Yemen'deki iç savaş ve kolera salgınıyla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)

3- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

(Riyad)

GÜNCEL

1- Kurban Bayramı kutlanıyor

- Dünya genelinde bayram namazı ve Kurban Bayramı etkinlikleri izleniyor.

SPOR

1- 2017 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası sürüyor.

- Şampiyonanın ikinci gününde C ve D gruplarında ilk müsabakalar yapılacak. Romanya'nın Cluj Napoca kentindeki C Grubu'nda Macaristan-Hırvatistan, İspanya-Karadağ, Romanya-Çekya, İstanbul Ülker Sports Arena'daki D Grubu'nda ise Belçika-İngiltere, Sırbistan-Letonya, Türkiye-Rusya karşı karşıya gelecek.

(Cluj Napoca/15.00/17.45/20.30/İstanbul/14.15/17.00/21.00)

2- Dünya Judo Şampiyonası Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de sürüyor.

- Şampiyonanın beşinci gününde Türk sporculardan erkekler 90 kiloda Batuhan Efemgil tatamiye çıkacak.

(Budapeşte/11.00/17.00)

3- 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. haftaya, C, E ve F gruplarında yapılacak 9 maçla devam edilecek.

4- A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 2 Eylül'de deplasmanda Ukrayna ile yapacağı I Grubu yedinci hafta maçının hazırlıklarını, karşılaşmanın oynanacağı Metalist Stadı'nda yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, antrenman öncesi statta basın toplantısı düzenleyecek.

(Kharkiv/19.00/19.15)

5- Teniste sezonun dördüncü ve son grand slam turnuvası ABD Açık'ta müsabakalar New York'ta sürüyor.

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