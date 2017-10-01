Bugün gündemde neler var? (1 Ekim 2017)

1- Yeni yasama yılı başlıyor.
- 26. Dönem 3. Yasama Yılı, TBMM Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında toplanacak Genel Kurulda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açılış konuşmasıyla başlayacak.
- Meclis Başkanı İsmail Kahraman, TBMM Atatürk Anıtı'na çelenk bırakacak, yasama yılının başlaması dolayısıyla Mecliste resepsiyon verecek.
- TBMM'deki resepsiyona Cumhurbaşkanı Erdoğan da iştirak edecek.
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Genel Kuruldaki açılış oturumuna katılacak.
(TBMM/14.00/15.00/13.00/19.00)
2- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turnuvası tanıtım toplantısına iştirak edecek.
(Ankara/16.30)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki gayrimeşru referandum sonuçları ve yansımaları izleniyor.
(Erbil)
2- Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.
(Myanmar)
3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.
(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)
4- İspanya’nın Katalonya özerk bölgesinde bağımsızlık referandumu yapılacak.
SPOR
1- Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda üçüncülük ve final maçı yapılacak.
- Türkiye ile Azerbaycan üçüncülük maçında, Hollanda ile Sırbistan finalde karşılaşacak.
(Bakü/15.00/18.00)
2- Süper Lig'de 7. hafta, Evkur Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği, Beşiktaş-Trabzonspor ve Göztepe-Medipol Başakşehir maçlarıyla tamamlanacak.
(Malatya/14.00/Antalya/16.30/İstanbul/İzmir/19.30)
3- TFF 1. Lig'in 7. haftasında Akın Çorap Giresunspor-Ümraniyespor, Samsunspor-Balıkesirspor Baltok, Elazığspor-Çaykur Rizespor ve Adanaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmaları yapılacak.
(Giresun/Ankara/13.00/Elazığ/15.30/Adana/18.00)
4- A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2018 Avrupa Şampiyonası 6. Eleme Grubu'ndaki ikinci maçında Almanya ile karşılaşacak.
(Amasya/17.00)
5- Formula 1 Malezya Grand Prix'si gerçekleştirilecek.
(Kuala Lumpur/11.00)
6- Dünya Supersport Şampiyonası'nda Magny Cours Grand Prix'si koşulacak.