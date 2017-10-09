Bugün gündemde neler var? (09.10.2017)

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya gidiyor

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Ukrayna’ya hareket edecek.

- Ukrayna'da Ebedi Zafer Anıtı’na çelenk bırakacak Erdoğan, Devlet Başkanı Petro Poroşenko tarafından Devlet Başkanlığı İdaresi’nde resmi törenle karşılanacak.

- Baş başa görüşme gerçekleştirecek Erdoğan ve Poroşenko, daha sonra Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'na başkanlık edecek.

- Anlaşmaların imza töreninin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenleyecek.

- Erdoğan, Poroşenko'nun onuruna vereceği resmi öğle yemeğine katılacak.

- Ukrayna Parlamentosunu ziyaret edecek ve Parlamento Başkanı Andrey Parubiy ile görüşecek Erdoğan, Devlet Konukevi’nde Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman ve Kırım Tatar Toplumu temsilcilerini kabul edecek.

2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, AND Parlamentosu Başkanı Fernando Meza Moncada ve beraberindeki heyetle görüşecek.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Engelliler Derneği ile RUMELİSİAD Parkı'ndaki Başçarşı Çeşme'nin açılışına ve AK Parti Bursa İl Yönetim Kurulu toplantısına katılacak.

2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, sanıklarının ilk kez hakim karşısına çıkacağı FETÖ'nün darbe girişiminde 34 kişinin şehit edilmesine ilişkin "15 Temmuz Şehitler Köprüsü Davası"nı takip edecek.

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Abant İzzet Baysal Üniversitesi akademik yıl açılış törenine katılacak.

- Düzce YILTAŞ Yapı Market Açılışı'na iştirak edecek Özlü, Düzce Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

2- TÜİK, ağustos ayı sanayi üretim endeksi ve perekande satış endekslerini açıklayacak.

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türkiye ile ABD arasında vize işlemlerinin askıya alınmasının ardından gelişmeler izleniyor.

2- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki gayrimeşru referandum sonuçları ve yansımaları takip ediliyor.

3- Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları izleniyor.

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

GÜNCEL

1- Suriye'nin İdlib ilindeki çatışmasızlık bölgesine Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştireceği intikal kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

SPOR

1- Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası final maçında Türkiye, Vodafone Park'ta İngiltere ile mücadele edecek.

- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da karşılaşmayı izleyecek.

2- A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 10. ve son hafta maçında deplasmanda Finlandiya ile karşılaşacak.

3- 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde D, G ve I gruplarında 9 karşılaşma yapılacak.

4- Hindistan'da devam eden FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda milli takım, B Grubu'ndaki ikinci maçında Mali ile karşı karşıya gelecek.

5- Voleybol Efeler Ligi'nin 4. haftası, Afyon Belediye Yüntaş-TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul karşılaşmasıyla tamamlanacak.